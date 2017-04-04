Названы любимые научные книги либералов и консерваторов

Ученые из США показали, что американские либеральные и консервативные политики предпочитают различные научные и научно-популярные книги.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

Оказалось, что либеральные политики предпочитают книги по фундаментальным наукам, в частности, физике и астрономии, тогда как консерваторы активнее приобретают литературу по прикладным направлениям, к которым авторы отнесли, например, геофизику и криминологию.

К своим выводам ученые пришли, проведя анализ онлайн-продаж нескольких миллионов экземпляров научных и научно-популярных книг из двух крупнейших в США интернет-магазинов.

Эксперты полагают, что различия в предпочитаемой научной литературе определяют сферу интересов либералов и консерваторов. Чем больше такое различие, как отмечают ученые, тем выше вероятность того, что политикам различных направлений труднее договориться и прийти к консенсусу.