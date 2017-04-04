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Названы любимые научные книги либералов и консерваторов

10:01 4.04.2017
Книги © KM.RU, Алексей Белкин
Книги © KM.RU, Алексей Белкин
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Ученые из США показали, что американские либеральные и консервативные политики предпочитают различные научные и научно-популярные книги.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

Оказалось, что либеральные политики предпочитают книги по фундаментальным наукам, в частности, физике и астрономии, тогда как консерваторы активнее приобретают литературу по прикладным направлениям, к которым авторы отнесли, например, геофизику и криминологию.

К своим выводам ученые пришли, проведя анализ онлайн-продаж нескольких миллионов экземпляров научных и научно-популярных книг из двух крупнейших в США интернет-магазинов.

Эксперты полагают, что различия в предпочитаемой научной литературе определяют сферу интересов либералов и консерваторов. Чем больше такое различие, как отмечают ученые, тем выше вероятность того, что политикам различных направлений труднее договориться и прийти к консенсусу.

Темы: Исследования
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.04.2017, 11:06
Сергей

Ничего странного здесь нет. Каждый нормальный человек имеет свое мировоззрение, свою точку зрения на окружающий мир. И естественно, что и в научной литературе он ищет подтверждение своим взглядам, теориям. Интересно другое, зачем политикам физика и геофизика и насколько от этого зависит расхождение в политических взглядах? Логичнее было бы предположить разный интерес к истории и физике.
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