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В Европе найдена первая пещерная рыба

12:58 4.04.2017

Ученые нашли первую в Европе рыбу, которая обитает только в пещерах.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Она относится к роду усатых гольцов (Barbatula) и обитает в подземных карстовых водах на юге Германии, сообщается в журнале Current Biology. От других рыб ее отличают маленькие глаза, а также удлиненные усы и крупные ноздри.

Возраст скалистого образования, в котором живет представитель рода усатых гольцов, оценивается примерно в 20 тысяч лет.

По мнению ученых, данная пещера стала подходящим местом обитания для этой рыбы после отступления ледников во время эпохи плейстоцена. Предполагается, что эволюция животного продолжается и в настоящее время.

Темы: Мировая фауна, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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