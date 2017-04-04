В Европе найдена первая пещерная рыба
Ученые нашли первую в Европе рыбу, которая обитает только в пещерах.
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Она относится к роду усатых гольцов (Barbatula) и обитает в подземных карстовых водах на юге Германии, сообщается в журнале Current Biology. От других рыб ее отличают маленькие глаза, а также удлиненные усы и крупные ноздри.
Возраст скалистого образования, в котором живет представитель рода усатых гольцов, оценивается примерно в 20 тысяч лет.
По мнению ученых, данная пещера стала подходящим местом обитания для этой рыбы после отступления ледников во время эпохи плейстоцена. Предполагается, что эволюция животного продолжается и в настоящее время.