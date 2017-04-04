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Британские ученые рассказали о борьбе средневековой Англии с зомби

16:58 4.04.2017
Фото с сайта sciencedirect.com
Фото с сайта sciencedirect.com
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Британские ученые исследовали останки, обнаруженные на кладбище в заброшенной деревне на севере графства Йоркшир.

В рамках изучения исследователи установили, как средневековые жители пытались предотвратить зомби-апокалипсис.

Всего специалисты изучили свыше 100 костей, принадлежавших 10 людям, захороненным в XI-XIII веках. В результате ученые пришли к выводу, что все трупы перед захоронением обезглавливали, а затем расчленяли и сжигали, сообщается в журнале Journal of Archaeological Science.

Отмечается, что если бы эти люди являлись жертвами каннибалов, то на их костях остались бы следы ножей, однако в случае, с которым столкнулись археологи, такие отметины были исключительно в районе шеи.

Авторы исследования уверены, что такое поведение было вызвано страхом перед восстанием людей из мертвых. В средневековом фольклоре много говорится о мертвецах, восставших из могил и убивающих живых людей. Согласно поверьям тех лет, для предотвращения этого необходимо было именно расчленить и сжечь труп перед захоронением.

Темы: Археология, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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