TOW vs Т-14 «Армата»: русский танк в бою сомнет американца

Американский журнал The National Interest задается вопросом: сможет ли американский комплекс остановить русский танк?



Танк «Армата» Т-14. Фото Соколрус с сайта wikimedia.org

На страницах американского журнала The National Interest уже вовсю полыхает война между двумя в высшей степени «вероятными противниками» - Россией и США. Постоянно сталкиваются наступательные и оборонительные вооружения обеих стран. На сей раз редакция «стравила» между собой российский танк Т-14 на платформе «Армата» и тяжелый американский противотанковый ракетный комплекс TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided).

Отметим, что это не первый бой «Арматы» на страницах The National Interest, она уже успела сразиться с американским танком «Абрамс», с немецким «Леопард-2», с японским «Тип 10».

Автор - магистр Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов Себастьян Роблин - задается вопросом: сможет ли американский комплекс остановить русский танк?

Прежде чем проследить траекторию мысли автора, необходимо отметить, что Т-14 и TOW относятся к разным поколениям вооружения. Танк на платформе «Армата» - это первый в мире танк, относящийся к четвертому поколению. По мнению экспертов, танки этого поколения могут появиться в других странах не раньше, чем через 8-10 лет.

ПТРК TOW, размещаемый на различных гусеничных и колесных шасси, был принят на вооружение Сухопутных сил США в 1970 году. Разумеется, он неоднократно модернизировался. Последняя модификация - TOW-2B Aero - появилась в начале нулевых годов. Ракеты этого комплекса, и всех предыдущих модификаций наводятся на цель по проводам. Но в 2006 году появился комплекс с радиокомандным управлением. Ракеты ПТРК TOW имеют дозвуковую скорость, равную 0,6 М, и тандемную кумулятивную боевую часть.

Надо сказать, что логичнее было бы спрогнозировать противостояние «Арматы» не противотанковому комплексу далеко не первой молодости, а ПТРК «Джавелин», который относится к последнему, третьему, поколению такого рода комплексов. Он имеет аналоги лишь в армиях двух стран - в Израиле («Спайк») и в Японии («Тип 1»). Основное отличие ПТРК третьего поколения состоит в том, что в них использован принцип «выстрелил и забыл», то есть ракеты имеют инфракрасную головку самонаведения.

Изрядное лукавство статьи состоит в том, что с русскими танками придется справляться не американцам, а всем прочим народам, которым «угрожает Россия». И справляться придется при помощи ПТРК TOW. Потому что заполучить «Джавелин» им не светит: «Украине показали на дверь; сирийским повстанцам можно вообще не обращаться. Вот почему именно тяжелые противотанковые ракетные комплексы TOW оказываются в руках повстанцев из Сирийской свободной армии, и направляются они туда одним не очень таинственным благодетелем». (Отметим, что эти самые «свободные повстанцы» при помощи TOW уже уничтожили в Ираке не один американский «Абрамс»).

В последних модификациях TOW, в отличие от первоначальной, используется тандемный кумулятивный заряд, благодаря чему они способны бороться с динамической защитой брони, которая используется не только в Т-14, но и во всех российских танках, а также танках иностранных армий. За исключением разве что «Абрамса», у которого динамическая защита в силу конструктивных причин имеет лишь фрагментарный характер. К тому же ею защищено очень ограниченное количество танков. И в Сирии, и в Ираке «Абрасмы» абсолютно «голые».

Динамическая защита брони представляет собой пластины со взрывчатым веществом, навешиваемые на корпус танка. При приближении к какой-либо пластине снаряда на расстояние в пределах 10 см за счет возникновения индукционного тока срабатывает взрыватель пластины. И снаряд либо полностью, либо частично разрушается.

Смысл тандемного заряда заключается в том, что первый заряд противотанковой ракеты, расположенный в носовой части, нейтрализует пластину динамической защиты. Второй заряд «работает» с голой броней. Но дело в том, что у «Арматы» броня не голая, то есть не гомогенная, а композиционная. Это новейшая разработка НИИ Стали, представляющая собой броню с керамическими вставками. При попадании в танк снаряда происходит частичное разрушение одного керамического элемента, соседние элементы перемещаются в плоскости брони, благодаря чему осевая энергия снаряда гасится за счет смещения вектора по касательной. Во время испытаний было установлено, что с броней «Арматы» не способен справиться ни один из существующих натовских боеприпасов. Лобовое бронирование танка эквивалентно толщине гомогенной брони в 1100 мм для подкалиберных снарядов и 1400 мм для противотанковых ракет. Хотя реально слой композиционной брони у «Арматы» тоньше.

Правда, у любого танка верхняя проекция башни имеет меньшую бронезащиту, чем передняя и даже боковые проекции. И вот тут американская ракета, казалось бы, должна справиться с Т-14. Поскольку последние модификации TOW способны атаковать танк сверху, совершив при подлете маневр «вверх и вниз». Характеристики бронезащиты «Арматы» засекречены. Но даже в случае подрыва ракеты на башне, большого вреда танку это не причинит. А экипаж и вовсе окажется в безопасности. Потому что башня у Т-14 необитаемая. В ней установлен боевой модуль, автоматически ведущий стрельбу из пушки калибра 155 мм и пулеметов. К тому же у экипажа двойная защита - внутри защищенного внешней броней пространства он размещается еще и в бронекапсуле.

Однако чтобы ракета смогла поразить танк (как видим, чисто гипотетически), она должна в него попасть. На этом этапе со снарядами и ракетами борется комплекс активной защиты «Афганит». Его работай «заведует» РЛС с активной фазированной антенной решеткой, управляющая оборонительным огнем, а также оптико-локационная система в видимом и инфракрасном диапазонах. Опасно приближающиеся боеприпасы - ракеты и снаряды - встречают отстреливаемые гранаты, расположенные в мортирах по периметру танковой башни. Разлетающиеся под углом в 20 градусов осколки гранат перехватывают боеприпасы противника в радиусе 15-20 метров. Также в «Афганите» используется высокоточный пулемет, который по наводке от РЛС способен с высокой вероятностью поражать даже подкалиберные снаряды.

Есть также аппаратура подавления управляемых и самонаводящихся боеприпасов при помощи электромагнитного импульса, который блокирует работу электроники.

Необходимо сказать, что при описании оборонительных свойств «Арматы» автор статьи в The National Interest перечислил их не в полном объеме. Существует защита от перспективных ПТУР, в которых в качестве ГСН используются матричные фотоприемники. Они наводятся не на источник тепла, а на «образ» танка, его сигнатуру. «Афганит» способен обманывать и их, при помощи лазерной техники изменяя сигнатуру танка и уводя ракету в сторону.

Не до конца раскрыты в статье и способности выставления завесы. Это не простая дымовая завеса. Распыляемое облако содержит различные компоненты, включая металлический порошок. Благодаря чему танк скрывает себя от неприятеля полностью: не только визуально, но он становится невидимым и для РЛС, и приборов, улавливающих тепловое излучение.

Однако против ракеты TOW хватило бы и обычной дымовой завесы, поскольку до конца своего полета она должна сопровождаться оператором-стрелком. Летит ли она с проводами или же управляется по радиоканалу, оператор не должен терять мишень из виду. Кстати, самая последняя модификация комплекса, радиоуправляемая, наименее приспособлена к борьбе против «Арматы», поскольку ракета нейтрализуется при помощи системы радиоэлектронной борьбы.

Завершая статью, автор признается, что одной ракетой TOW справиться с Т-14 невозможно. «Потребуется, вероятно, много ракет для того, чтобы одна из них дошла до цели», -заявляет автор. Ну, разумеется, если обрушить на одинокий танк всю мощь бронетанковой бригады, то вряд ли он вернется с поля боя. Но это случится уже после того, как будет израсходован весь комплект защитных средств и выведена из строя динамическая защита. После чего в результате множественных попаданий композиционная броня потеряет свои свойства. Однако такие ситуации в реальности невозможны.

К выкладкам Себастьяна Роблина необходимо добавить соображения относительно возможности ПТРК TOW справиться с другим российским танком - Т-90. Решение этой задачи для комплекса также весьма проблематично. Об этом свидетельствует уже не теория, а практика. Щедро розданные Штатами сирийским боевикам ракеты TOW не подбили ни одного танка, находящегося на вооружении сирийской армии. Известен лишь один случай, когда в результате прямого попадания игиловцы захватили танк Т-90А. Но произошло это исключительно из-за халатности танкистов, которые вышли на позицию во-первых, в одиночку, без прикрытия, во-вторых, отключили систему лазерной защиты «Штора», в-третьих, попытались воевать с открытыми люками. Ударная волна от разрыва ракеты затекла в танк через открытый люк и контузила наводчика орудия. Тот выскочил из танка. Его примеру последовали и два других члена экипажа.

А что же хваленный ПТРК «Джавелин»? Скорее всего, Т-14 выиграл бы дуэль и у этого комплекса.

Во-первых, для активной защиты «Афганит» разницы между ракетами «Джавелин» и TOW не существует.

Во-вторых, как было сказано выше, ГСН «Джавелина» «обманывает» лазерная система Т14, изменяющая сигнатуру танка.

В-третьих, даже ракета типа «выстрелил и забыл» должна видеть конечную цель, но это невозможно при использовании танком завесы инфракрасного облучения.

В-четвертых, бронепробиваемость ракеты - 800 мм, в связи с чем броня Т-14 с легкостью выдержит прямое попадание. Потому что она может быть пробита боеприпасом с бронепробиваемостью в 1400 мм. Таковых на вооружении натовских армий нет.

В-пятых, у ПТРК «Джавелин» малая дальность стрельбы - всего лишь 2500 м. Невелика и максимальная скорость полета ракеты - 100 м/с.