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Разработано самовосстанавливающееся стекло для мобильных устройств

13:40 5.04.2017

Химики Калифорнийского университета в Риверсайде разработали самовосстанавливающийся материал, способный проводить электричество.


Фото: Wang Lab

Новинка сможет найти применение в качества экрана для мобильных устройств, сообщает Business Insider.

По словам разработчиков, новый материал отлично проявил себя в тестах на устойчивость к царапинам и порезам, а если его разорвать пополам, то на полное восстановление уйдет менее 24 часов. Также данный материал может растягиваться в 50 раз от первоначальной длины.

В основе разработки лежит тип нековалентной связи (ион-дипольное взаимодействие). Таким образом, если материал поврежден или разорван, ионы и молекулы притягиваются друг к другу и восстанавливают поверхность.

Первые устройства с новыми экранами могут появиться на рынке в течение ближайших трех лет, считают разработчики.

Темы: Высокие технологии в мире, Мобильные устройства, Новые технологии, Технологии и решения

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Комментарии читателей
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05.04.2017, 22:28
Гость: Комментатор

А может удивляться нечему? Может реальный прогресс обогнал то что мы видим с экранов ТВ, информации в инете, лет так на 50? Неужто думаете перспективные разработки так и выложили на обозрение? Не время еще, многое имхо засекречено.
05.04.2017, 14:28
Гость: Хе хе...

Это случаем не запоздалая первоапрельская шутка?
05.04.2017, 14:09
Гость: Когда уже изобретут

самовосстанавливающиеся деньги?
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