Разработано самовосстанавливающееся стекло для мобильных устройств
Химики Калифорнийского университета в Риверсайде разработали самовосстанавливающийся материал, способный проводить электричество.
Фото: Wang Lab
Новинка сможет найти применение в качества экрана для мобильных устройств, сообщает Business Insider.
По словам разработчиков, новый материал отлично проявил себя в тестах на устойчивость к царапинам и порезам, а если его разорвать пополам, то на полное восстановление уйдет менее 24 часов. Также данный материал может растягиваться в 50 раз от первоначальной длины.
В основе разработки лежит тип нековалентной связи (ион-дипольное взаимодействие). Таким образом, если материал поврежден или разорван, ионы и молекулы притягиваются друг к другу и восстанавливают поверхность.
Первые устройства с новыми экранами могут появиться на рынке в течение ближайших трех лет, считают разработчики.