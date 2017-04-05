Разработано самовосстанавливающееся стекло для мобильных устройств

Химики Калифорнийского университета в Риверсайде разработали самовосстанавливающийся материал, способный проводить электричество.



Фото: Wang Lab

Новинка сможет найти применение в качества экрана для мобильных устройств, сообщает Business Insider.

По словам разработчиков, новый материал отлично проявил себя в тестах на устойчивость к царапинам и порезам, а если его разорвать пополам, то на полное восстановление уйдет менее 24 часов. Также данный материал может растягиваться в 50 раз от первоначальной длины.

В основе разработки лежит тип нековалентной связи (ион-дипольное взаимодействие). Таким образом, если материал поврежден или разорван, ионы и молекулы притягиваются друг к другу и восстанавливают поверхность.

Первые устройства с новыми экранами могут появиться на рынке в течение ближайших трех лет, считают разработчики.