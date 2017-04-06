Кольца из игры Dark Souls появятся в реальном мире
Японская компания Torch Torch представила мужские и женские кольца, которые можно было видеть на персонажах игры Dark Souls.
Фото с сайта torchtorch.jp
Кольца выполнены из серебра 925 пробы, а в магазинах они появятся летом текущего года.
Фото с сайта torchtorch.jp
Кольцо Хавела в игре Dark Souls можно было получить за победу над боссом в городе нежити, а кольцо Серебряной Кошки продавалось у Шалкура в Маджуле за 13 400 душ.
В реальном мире стоимость колец составит 171 доллар.