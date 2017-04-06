На Марсе обнаружили остатки погибшей планеты

Астрофизики из Великобритании при помощи расположенного в Чили телескопа Very Large Telescope обнаружили на марсианской орбите остатки погибшей планеты.



Фото с сайта nasa.gov

Ученые изучили состав троянских астероидов. Они движутся вокруг Солнца по той же орбите, что и Марс, сообщается на официальном сайте Арманской обсерватории.

Эти объекты захвачены гравитацией Красной планеты и располагаются как перед ней, так и позади - в точках Лагранжа L4 и L5. Там притяжение планеты и Солнца взаимно уравновешиваются. На орбите Марса насчитывается девять таких астероидов.

Один из них был открыт около четверти века назад и получил название Эврика. Ученые сравнили его с двумя другими "троянцами" - (385250) 2001 DH47 и (311999) 2007 NS2. Было установлено, что они имеют одинаковый состав, а это указывает на возможное общее происхождение.

Объекты состоят в основном из оливина - минерала, который обычно присутствует внутри небольших планет. Данные были подтверждены при помощи спектрографа X-SHOOTER. Исследователи считают, что троянские астероиды являются остатками небольшой планеты. Возможно, она погибла в самом начале своего развития в результате столкновения с каким-то массивным объектом.

Полный отчет об исследовании опубликован в апрельском выпуске журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.