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Названа причина загадочных атмосферных явлений прошлого

17:00 6.04.2017

Японские ученые объяснили природу атмосферных феноменов, возникших над территорией средневекового Китая и Японии в X-XIII веках. Причиной оказались мощные геомагнитные бури, возникшие из-за сильных вспышек на Солнце.


Фото с сайта wikimedia.org

Статья ученых опубликована в журнале Space Weather, кратко о ней рассказывает издание Gizmodo.

Самым ранним известным свидетельством явлений, предположительно сопровождающих геомагнитные бури, является описание японского поэта Фудзивара Тэйка, датированное 21-23 февраля 1204 года. Он сообщил о возникших в небе загадочных «красных и белых испарениях», которые, по мнению специалистов, являются полярным сиянием. В это же время китайцы наблюдали большое количество солнечных пятен, что указывает на повышенную активность Солнца. Исследователи проверили, встречаются ли похожие упоминания в более ранних исторических документах.

Ученые выяснили, что в Китае и Японии полярные сияния наблюдались также во времена Империи Сун (960-1279). Многие из атмосферных явлений повторялись с промежутком в 27 дней, что соответствует периоду обращения Солнца вокруг своей оси. При этом радиоуглеродный анализ древесных колец показал, что пик их активности приходится на солнечные максимумы.

Исследователи пришли к выводу, что полярные сияния, зарегистрированные на территории Азии около тысячи лет назад, связаны с мощными множественными выбросами корональной массы из одной и той же области Солнца. По мнению специалистов, подобные геомагнитные бури в настоящее время могут привести к перебоям в подаче электроэнергии, что произошло, например, во время События Кэррингтона в 1859 году. Тогда в США и Европе вышли из строя телеграфы, а полярные сияния наблюдались по всему миру.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 20:29
мик

Однако: если не считать идиота гумилева у которого земля облучается известными и неизвестными излучениями и отсюда напрашиваетсяч вывод, что исторические события оттого, что некоторые иперегрелись, а это гармонирует/коррелирует с западной трочкой зрения и законогм где возмутители спокойствия хуже уголовщины, то можно сделать выводы:1. гумилев проводник чуждых и антинаучных идей и его а хазары сложного исскуства не понимали гармонирует/коррелирует с стилями некоторых авторов русской службы ВВС, а история делается не только людьми, малые ледниковые периоды и и санторин то же повлияли, а еще и солнце оказывается, причем без пассионарности, не считая пассионарности рахдонитов.
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