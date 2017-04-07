Названы причины появления и исчезновения атмосферы Цереры‍

Ученые из Испании и США заявили, что атмосфера Цереры периодически появляется и исчезает.



Изображение с сайта nasa.gov

По мнению специалистов, формирование разреженной атмосферы карликовой планеты определяется двумя факторами, каждый из которых напрямую связан с Солнцем, сообщается на сайте NASA.

Солнечный свет приводит к сублимации водяного льда на поверхности Цереры. На формирование атмосферы также оказывает влияние и солнечная активность (главным образом потоки высокоэнергетических протонов).

Такие выводы были сделаны после анализа данных, полученных космическим телескопом Herschel, наземной обсерваторией Very Large Telescope и станцией Dawn (продолжает исследования Цереры).

Отмечается, что в настоящее время солнечная активность находится вблизи своего минимума, поэтому на Церере практически нет атмосферы, но с течением времени, уверены ученые, разреженная оболочка вокруг газовой планеты немного разрастется и уплотнится.