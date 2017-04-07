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Северный Ледовитый океан превратится в Атлантический

11:05 7.04.2017

Ученые из России, Норвегии, Германии, Польши, Канады и США показали, что с течением времени Северный Ледовитый океан станет похож на Атлантический.


Фото Ansgar Walk с сайта wikimedia.org

По словам авторов исследования, вертикальное перемешивание воды в Евразийском бассейне Северного Ледовитого океана все больше напоминает процессы, которые происходят в свободных ото льда частях Атлантики, сообщается в журнале Science.

Этому, считают ученые, способствуют высокие темпы снижения площади ледяного покрова в летнее время в Северном Ледовитом океане. Отмечается, что в конце лета 2011 года почти вся восточная часть Евразийского бассейна была свободна ото льда.

Предположительно, в этом регионе развивается состояние так называемой ослабленной стратификации, когда меньшая толщина льда способствует большему перемешиванию воды.

Выводы были сделаны после изучения изменений, происходящих в двух океанах. В этом ученым помогли спутниковые данные, полученные в период с 2013 по 2015 год, а также системы буев, разбросанных по Арктике. 

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире

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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.04.2017, 14:54
Толстый тролль

Да, здесь комментариев не будет. Это не Сирия, где каждый дурак с единственно верным мнением желает запоститься.
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