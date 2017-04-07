Северный Ледовитый океан превратится в Атлантический
Ученые из России, Норвегии, Германии, Польши, Канады и США показали, что с течением времени Северный Ледовитый океан станет похож на Атлантический.
Фото Ansgar Walk с сайта wikimedia.org
По словам авторов исследования, вертикальное перемешивание воды в Евразийском бассейне Северного Ледовитого океана все больше напоминает процессы, которые происходят в свободных ото льда частях Атлантики, сообщается в журнале Science.
Этому, считают ученые, способствуют высокие темпы снижения площади ледяного покрова в летнее время в Северном Ледовитом океане. Отмечается, что в конце лета 2011 года почти вся восточная часть Евразийского бассейна была свободна ото льда.
Предположительно, в этом регионе развивается состояние так называемой ослабленной стратификации, когда меньшая толщина льда способствует большему перемешиванию воды.
Выводы были сделаны после изучения изменений, происходящих в двух океанах. В этом ученым помогли спутниковые данные, полученные в период с 2013 по 2015 год, а также системы буев, разбросанных по Арктике.