Северный Ледовитый океан превратится в Атлантический

Ученые из России, Норвегии, Германии, Польши, Канады и США показали, что с течением времени Северный Ледовитый океан станет похож на Атлантический.



Фото Ansgar Walk с сайта wikimedia.org

По словам авторов исследования, вертикальное перемешивание воды в Евразийском бассейне Северного Ледовитого океана все больше напоминает процессы, которые происходят в свободных ото льда частях Атлантики, сообщается в журнале Science.

Этому, считают ученые, способствуют высокие темпы снижения площади ледяного покрова в летнее время в Северном Ледовитом океане. Отмечается, что в конце лета 2011 года почти вся восточная часть Евразийского бассейна была свободна ото льда.

Предположительно, в этом регионе развивается состояние так называемой ослабленной стратификации, когда меньшая толщина льда способствует большему перемешиванию воды.

Выводы были сделаны после изучения изменений, происходящих в двух океанах. В этом ученым помогли спутниковые данные, полученные в период с 2013 по 2015 год, а также системы буев, разбросанных по Арктике.