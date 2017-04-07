В Томске создается лазерный монитор, позволяющий видеть сквозь пламя

Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из Института оптики атмосферы СО РАН (ИОА СО РАН) создают усовершенствованный лазерный монитор, позволяющий наблюдать за быстропротекающими процессами, которые скрыты от глаз мощной засветкой. Простой пример таких процессов - сварка.



Фото с сайта tpu.ru

Ранее коллектив уже разработал прототип такого монитора на основе одного лазера, сейчас команда проекта создает монитор на основе двух лазеров, что позволит получать более качественные изображения объектов и даже наблюдать за процессами, сопровождающимися рентгеновским излучением.

По словам разработчиков, при создании новых материалов с помощью современных технологий часто возникает мощная засветка. Именно она не позволяет увидеть, как в реальности протекает процесс.

В разрабатываемом мониторе используются два активных элемента - два лазера. Один подсвечивает исследуемый объект или процесс, а второй - фильтрует засветку и усиливает полученное изображение.

«Два лазера помогают нам преодолеть некоторые ограничения моностатического лазерного монитора, где использован один лазер. Например, они увеличивают предельную дистанцию. У монитора с одним лазером эта дистанция равна 3 метрам, то есть это максимальное расстояние, с которого можно наблюдать за процессом. Но есть процессы не только с фоновой засветкой, но и, например, сопровождающиеся рентгеновским излучением, которое может вывести из строя электронику. Бистатическая схема - с двумя лазерами - позволит отодвигаться от объекта на десятки метров и визуализировать сложные процессы», - говорит доцент кафедры высоковольтной электрофизики и сильноточной электроники ТПУ, научный сотрудник ИОА СО РАН Максим Тригуб.

Кроме того, новая модификация монитора позволяет получать более контрастные изображения объектов и увеличивает область зрения системы.

Проект получил поддержку в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Грант по этой программе рассчитан на два года.

«Грант будет направлен на разработку аппаратно-программного комплекса, который позволит синхронизировать работу лазеров. Разработка может найти применение, прежде всего, в сварочной отрасли и литейной промышленности. Кроме того, она представляет интерес для ряда научных институтов. Так, работающий прототип устройства на одном лазере уже был использован для совместных научных исследований с Институтом физики прочности и материаловедения СО РАН и Институтом электрофизики Уральского отделения РАН», - говорит участник проекта Николай Васнев.