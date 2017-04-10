Георгия Гречко похоронят на Аллее космонавтов на Троекуровском кладбище

Космонавта Георгия Гречко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония пройдет 11 апреля.

Об этом агентству ТАСС в воскресенье, 9 апреля, сообщила дочь покойного Ольга Михеева-Гречко.

«С 12:00 до 13:30 мск в Большом зале Троекуровского кладбища пройдет гражданская панихида. С 13:30 до 14:00 - отпевание. После этого состоится церемония захоронения на Аллее космонавтов», - сообщила она.

Напомним, Георгий Гречко ушел из жизни в возрасте 85 лет в ночь на 8 апреля. В момент кончины он находился в 81-й больнице имени Вересаева в Москве. Гречко участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В период с 1975 по 1985 год совершил три космических полета. Космонавт награжден двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, тремя орденами Ленина, медалями «За доблестный труд» и «За заслуги в освоении космоса».