Замена стекла на iPhone и ремонт высокотехнологичного телефона

Ремонт смартфона может понадобиться в любое время

Ведь какими бы прочными не были комплектующие, человек всегда умудрится довести вещь до смерти или, как минимум, до коматозного состояния. Спасти или оживить смартфон помогают специальные мастерские. Хотя, если не хочется получить вместо своего телефона рухлядь, начиненную подделками, стоит обращаться к проверенным специалистам.

Сегодня заменить и починить можно практически каждую деталь. Ремонт iPhone может включать смену дисплеев и сенсоров, установку оригинальных камеры с аккумуляторами, починку кнопок и динамиков, а также замену шлейфов и материнских карт. Многие смартфоны проходят восстановление после того, как были «утоплены» или после падения с большой высоты и других несчастных случаев.

Смена стекла

Наиболее востребованным типом ремонта айфонов считается замена стекла на iPhone. Ведь мы умудряемся даже усиленное стекло на телефоны разбить в хлам. А трещины сильно портят внешний вид гаджета, а порой и лишают его определенного функционала.

Вот только с подобной поломкой справиться очень просто. Трудно сказать, сколько будет стоить ремонт, так как модель телефона и степень травмирования стекла бывают разные. К примеру, в старых конструкциях стекло с сенсором являлись раздельными частями. Так что смена стекла не требовала замены сенсора. Новые серии совместили стекло с тачскрином. Соответственно при ремонте требуется абсолютная замена модуля.

Только выполненный профессионалами ремонт позволит вернуть по-настоящему рабочий телефон, который, к тому же, будет выглядеть как абсолютно новый. Поэтому перед тем, как обращаться в ту или иную мастерскую, проверьте, обладает ли она современным оборудованием, достаточно ли грамотны ее мастера и используют ли они по-настоящему оригинальные запасные части, а не подделки или плохие аналоги. Как правило, сертифицированные сервисные центры принимают заказы на ремонт не только в своих офисах, но и через онлайн систему. Для этого достаточно заполнить заявку на официальной странице компании и отправить ее. Таким же способом можно разузнать все подробности о процессе ремонта и о самом сервисе и его условиях.

Помните, что в таких компаниях, как iQmac - продажа и ремонт айфонов на http://www.iqmac.ru/ - собственной странице в Сети происходит на тех же условиях, что и при обращении потребителя непосредственно в офис.