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Boeing опубликовало видео с пилотируемым полетом Starliner к МКС

13:36 10.04.2017

Компания Boeing опубликовала ролик, на котором показан полет разрабатываемого пилотируемого корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции.


Стоп-кадр из видео в YouTube

На видео демонстрируется запуск транспортного средства с астронавтами на борту с помощью ракеты Atlas V со стартового комплекса SLC-41 на мысе Канаверал. Предполагается, что CST-100 Starliner вместе с создаваемым SpaceX транспортным средством Dragon V2 заменит американцам российские «Союзы».

Темы: Космонавтика в мире

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