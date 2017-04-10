Boeing опубликовало видео с пилотируемым полетом Starliner к МКС

Компания Boeing опубликовала ролик, на котором показан полет разрабатываемого пилотируемого корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции.



Стоп-кадр из видео в YouTube

На видео демонстрируется запуск транспортного средства с астронавтами на борту с помощью ракеты Atlas V со стартового комплекса SLC-41 на мысе Канаверал. Предполагается, что CST-100 Starliner вместе с создаваемым SpaceX транспортным средством Dragon V2 заменит американцам российские «Союзы».