В России разрабатывают технологии передачи энергии по сетям мобильной связи

Научный коллектив Томского политехнического университета во главе с профессором Налином Джаякоди разрабатывает технологии для беспроводной передачи энергии на большие расстояния по сетям мобильной связи пятого поколения - 5 Generation (5G).

Ученые рассматривают радиосигнал как источник энергии, который может быть использован, например, для заряда батареи смартфона. Также ученые разрабатывают устройство, которое будет обеспечивать связь абонентов напрямую, минуя посредника - базовую станцию.

Коллектив профессора Джаякоди сформирован на базе кафедры программной инженерии Томского политеха, в него входят специалисты по беспроводным технологиям из Индии и Шри-Ланки.

«Научные коллективы по всему миру сегодня работают над технологиями передачи данных формата 5G. В первую очередь, речь идет о более высокой скорости и качестве передачи данных, нежели те, что доступны нам сегодня. Однако пока не существует единого стандарта 5G, и разработчики еще предлагают свои решения. Наш коллектив также занимается проектированием и анализом беспроводных систем связи в сетях 5G.

В частности, мы фокусируемся на беспроводной передаче энергии, решаем вопрос, как эффективно передавать энергию на значительные расстояния с минимальными потерями. Мы разработали свой алгоритм, который позволяет вместе с радиосигналом передавать энергию от устройства к устройству в контексте сотовой связи. То есть во время разговора электромагнитные волны передают энергию от одного смартфона к другому, и этой энергии может хватить на подзарядку вашего мобильного», - рассказывает Налин Джаякоди.

По словам ученого, сейчас коллектив оптимизирует свой алгоритм и проверяет его эффективность с помощью методов математического моделирования. В этом политехникам помогают коллеги из Университета Люксембурга, Университета Западного Онтарио (Канада) и Университета Эдинбурга (Великобритания).

Еще одно направление работы коллектива - это технологии связи формата «device to device». Эта технология позволит людям выходить на связь, минуя посредника в виде базовой станции.

«За счет посредника - станции - теряется достаточно большой процент энергии. При прямой передаче сигнала устройство тратит меньше энергии на связь. Сейчас мы разрабатываем алгоритм для такого устройства, который впервые учитывает очень много условий: силу сигнала, пропускную способность канала, расстояние между двумя конкретными пользователями. И если расстояние между абонентами небольшое, алгоритм переключает устройство на прямой канал связи», - поясняет научный сотрудник кафедры программной инженерии ТПУ Санжай Бисвас.

Ученые отмечают, что при разработке технологий для связи пятого поколения остро встают вопросы безопасности и конфиденциальности передачи информации.