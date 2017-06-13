]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Дуров рассказал о попытке подкупить его сотрудников в США

09:33 13.06.2017
Фото Schreibvieh с сайта wikimedia.org
Фото Schreibvieh с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Один из основателей «ВКонтакте» и создатель Telegram Павел Дуров рассказал о попытке американских правительственных учреждений подкупить его сотрудников.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Во время недельного визита нашей команды в США в прошлом году было две попытки подкупить наших разработчиков американскими ведомствами. Плюс давление на меня со стороны ФБР», - пояснил Дуров.

Так предприниматель ответил на комментарий одного из подписчиков, который утверждал, что между создателями приложения для шифрования CryptoApp (в соцсети «ВКонтакте») и правительством США существует тайный сговор. «Было бы наивно думать, что в США можно запустить независимую и безопасную программу для шифрования», - добавил бизнесмен.

Дуров покинул Россию в 2014 году после скандала с продажей акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее гендиректора. В том же году СМИ сообщали, что он получил гражданство государства Сент-Китс и Невис. В мае стало известно, что предприниматель перебрался на постоянное место жительства в Финляндию.

Темы: Социальные сети в России
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.06.2017, 17:07
Петр

теперь , живя в Финляндии, это Дуров как шелковый будет говорить все что нужно американцам. Иначе депортация в США и много много лет тюрьмы....
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.