Приемный модуль новой системы связи установят на МКС до конца 2017 года

Наземные испытания приемного модуля из состава абонентской аппаратуры широкополосной передачи данных для Российского сегмента Международной космической станции (МКС) будут завершены в сентябре 2017 года.



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Модуль будет отправлен на МКС на борту транспортного грузового корабля «Прогресс МС-07» в октябре 2017 года. Комплект приёмной аппаратуры планируется установить на внешней поверхности МКС до конца 2017 года во время очередного выхода российских космонавтов в открытый космос, дата и время которого будут определены позднее.

Монтаж блоков аппаратуры внутри отсеков Российского сегмента станции начнётся с февраля 2018 года. Новое оборудование будет работать через многофункциональную космическую систему ретрансляции «Луч».

Установка аппаратуры с широкополосным каналом связи Ku-диапазона позволит обеспечить экипаж Российского сегмента МКС независимым доступом к высокоскоростному интернету и существенно ускорит приём и передачу больших объемов данных, включая результаты экспериментов, фото- и видеоматериалы.

Абонентская аппаратура широкополосной передачи данных в Ku-диапазоне для Российского сегмента МКС разрабатывается и изготавливается РКК «Энергия» в кооперации с ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва и другими предприятиями отрасли.