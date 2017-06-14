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Приемный модуль новой системы связи установят на МКС до конца 2017 года

11:50 14.06.2017

Наземные испытания приемного модуля из состава абонентской аппаратуры широкополосной передачи данных для Российского сегмента Международной космической станции (МКС) будут завершены в сентябре 2017 года.


Фото с сайта wikimedia.org

Модуль будет отправлен на МКС на борту транспортного грузового корабля «Прогресс МС-07» в октябре 2017 года. Комплект приёмной аппаратуры планируется установить на внешней поверхности МКС до конца 2017 года во время очередного выхода российских космонавтов в открытый космос, дата и время которого будут определены позднее.

Монтаж блоков аппаратуры внутри отсеков Российского сегмента станции начнётся с февраля 2018 года. Новое оборудование будет работать через многофункциональную космическую систему ретрансляции «Луч».

Установка аппаратуры с широкополосным каналом связи Ku-диапазона позволит обеспечить экипаж Российского сегмента МКС независимым доступом к высокоскоростному интернету и существенно ускорит приём и передачу больших объемов данных, включая результаты экспериментов, фото- и видеоматериалы.

Абонентская аппаратура широкополосной передачи данных в Ku-диапазоне для Российского сегмента МКС разрабатывается и изготавливается РКК «Энергия» в кооперации с ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва и другими предприятиями отрасли.

Темы: Международная космическая станция
Источник: «РОСКОСМОС»
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