Японские ученые обнаружили на Марсе снег

Японские ученые обнаружили на поверхности Красной планеты больше количество «снега».

Открытие было сделано по результатам анализа данных, полученных с помощью современных посадочных аппаратов и космических зондов, сообщает «СвободнаяПресса».

Ученые считают, что на самом деле белая субстанция не является снегом в том виде, в каком он есть на Земле. Марсианский «снег», предположительно, состоит из двуокиси углерода и имеет особую кристаллическую структуру, а появился он в результате перепадов давления в атмосфере планеты.