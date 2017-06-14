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Японские ученые обнаружили на Марсе снег

13:44 14.06.2017

Японские ученые обнаружили на поверхности Красной планеты больше количество «снега».

Открытие было сделано по результатам анализа данных, полученных с помощью современных посадочных аппаратов и космических зондов, сообщает «СвободнаяПресса».

Ученые считают, что на самом деле белая субстанция не является снегом в том виде, в каком он есть на Земле. Марсианский «снег», предположительно, состоит из двуокиси углерода и имеет особую кристаллическую структуру, а появился он в результате перепадов давления в атмосфере планеты.

Темы: Космические исследования и открытия, NASA
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14.06.2017, 18:18
Дед Щукарь

Пора им требовать присоединения северных марсианских земель и установить там пиндоскую военную базу с Окинавы.
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