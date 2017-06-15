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Закон о запрете анонимности в мессенджерах прошел первое чтение

08:50 15.06.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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14 июля 2017 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности мессенджеров.

Документ определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и наделяет его рядом обязанностей.

Например, обязанностью «обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ», сообщает iz.ru.

Законопроект также вводит возможность для пользователей отказываться от рассылок в мессенджерах, накладывает на оператора обязанность рассылать электронные сообщения по инициативе органов государственной власти, а также ограничивать рассылки и передачу сообщений, которые содержат информацию, нарушающую законодательство РФ.

Кроме того, вводится возможность блокировки мессенджера на основании решения суда в случае, если организатор обмена мгновенными сообщениями не выполняет закона.

Авторами идеи выступают заместители председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ) и Марина Мукабенова («Единая Россия») совместно с членом комитета Госдумы по экономической политике Олегом Николаевым («Справедливая Россия»).

Предположительно, новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года.

Темы: Интернет в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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15.06.2017, 14:37
Гость: 50x50

С мессенджерами немного другой смысл, нежели с сайтами.
=
На КМ мы выкладываем информацию в открытый доступ и если хотим анонимности, то не заходим со своего реального ИП.
Тем не менее информацию постим для всеобщего обозрения.
=
А в мессенджерах обычно передается приватная информация между двумя собеседниками или участниками конференции.
И эти беседы не предназначены для третьих лиц.
Да и совсем не о политике они.
=
Закон вроде бы не говорит, что разговор не может быть зашифрован, только то, что источник обязан быть идентифицированным, но в таком виде он не интересен контролирующим органам, видимо по факту и так все прослушивается и теперь добавится гарантированная идентификация источника трафика.
=
Если взвесить за и против, то ущерба обычным гражданам значительно больше, чем пользы в розыскных мероприятиях по поиску преступников, тем более, что преступнику нет большого труда организовать защищенный канал передачи данных.
А вот теперь и обычным гражданам придется заниматься такой организацией, если постороннее подсматривание и протоколирование раздражает.
=
И, Вальтер, не забывайте, что это государство нам точно не друг, когда оно начнет работать в интересах народа, тогда и мы с удовольствием откроемся ему.
15.06.2017, 13:19
Гость: Вальтер

Самое удивительное, что авторами законопроекта являются заместители председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ) и Марина Мукабенова («Единая Россия») совместно с членом комитета Госдумы по экономической политике Олегом Николаевым («Справедливая Россия»).
Ну, если члены парламентской оппозиции КПРФ и "Справедливая России" озаботились проблемами информационной безопасности России, то это свидетельствует, что между властью, правящей партией "Единая Россия", и парламентской оппозицией есть единая позиция по защите основ национальной безопасности России.Это только радует!И это несмотря на критику парламентской оппозицией власти за проводимый социально-экономически курс, невыполнение Правительством до сих пор ряда майских Указов Президента от 2012 г.
15.06.2017, 12:57
Гость: Вальтер

И без этого законопроекта на сайте КМ.ру о каждом юзере,по-моему,достаточно известно. Не стоит боятся этого законопослушным гражданам. Ведь никто не отменяет свободу слова. Каждый имеет конституционное право критиковать чиновников,должностных лиц,органы всех уровней власти,не переходя при этом на клевету,оскорбления,подрывную пропаганду против конституционного строя и безопасности государства. Свобода человека не может быть безграничной и безответственной.
Посмотрите,к каким драконовским мерам в США и ЕС прибегают к "защите" своего информационного пространства, в т.ч. препятствуя работе РТ и Спутник,обвиняя их в "давлении" на сознание избирателей и т.п.
Больше того, АНБ и др. спецслужбы США и ЕС требуют от интернет-компаний представлять сведения о пользователях. Так, Федеральный суд США обязал интернет-концерн Google удовлетворять запросы ФБР, касающиеся предоставления персональных данных с целью обеспечения национальной безопасности в стране.
Предоставление такой информации правоохранительным органам Великобритании прописано в так называемой «Шпионской хартии». Это законопроект, по которому международные интернет-сервисы должны сохранять всю информацию о своих пользователях из Великобритании в течение 12 месяцев и предоставлять эти данные по запросам полиции.
Когда речь идет о национальной безопасности,на Западе власти не церемонятся с институтами демократии.
Было бы странно, если бы власти России не руководствовались теми же интересами национальной.
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