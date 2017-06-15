Закон о запрете анонимности в мессенджерах прошел первое чтение

14 июля 2017 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности мессенджеров.

Документ определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и наделяет его рядом обязанностей.

Например, обязанностью «обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ», сообщает iz.ru.

Законопроект также вводит возможность для пользователей отказываться от рассылок в мессенджерах, накладывает на оператора обязанность рассылать электронные сообщения по инициативе органов государственной власти, а также ограничивать рассылки и передачу сообщений, которые содержат информацию, нарушающую законодательство РФ.

Кроме того, вводится возможность блокировки мессенджера на основании решения суда в случае, если организатор обмена мгновенными сообщениями не выполняет закона.

Авторами идеи выступают заместители председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ) и Марина Мукабенова («Единая Россия») совместно с членом комитета Госдумы по экономической политике Олегом Николаевым («Справедливая Россия»).

Предположительно, новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года.