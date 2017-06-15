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Разработан устойчивый к ядам и радиации робот-разведчик

15:42 15.06.2017

Исследователи Международной лаборатории систем технического зрения ТГУ сконструировали для атомной промышленности робота, способного проводить обследование территории на предмет химического и радиационного заражения. Автоматизированная платформа имеет высокую проходимость и может работать без подзарядки аккумуляторов до десяти часов.


Стоп-кадр из видео в YouTube

- Робот предназначен для оценки потенциальной опасности различных объектов и территорий, – говорит один из главных разработчиков, руководитель Международной лаборатории систем технического зрения Владимир Сырямкин. – Наличие газоанализатора и другой измерительной аппаратуры позволяет проводить экспресс-анализ, определять качественный и количественный состав смесей в воздухе, идентифицировать различные опасные вещества, включая взрывчатые.

Полученную информацию робот передает в режиме онлайн на инженерный пульт. Одновременно он ведет видеосъемку исследуемых объектов. При этом может осуществлять ее и в инфракрасном диапазоне, то есть видеть в темноте. При необходимости робот расставляет метки, которые видны на цифровой карте, производит отбор проб почвы, снега, воды и других параметров.

Программное обеспечение, созданное учеными международной лаборатории, позволяет автоматизированному исследователю работать как под управлением оператора, так и самостоятельно. С помощью навигационных систем он определяет свое местоположение и сообщает о нем инженеру.

Робот обладает высокой проходимостью, он одинаково легко может передвигаться по разным поверхностям – земле, снегу, льду. Поэтому автоматизированная платформа может с успехом применяться, например, в Арктике для проведения научных исследований и решения промышленных задач.

– На основе данной автоматизированной платформы можно создавать различные модификации роботов, исходя из того, какие функции необходимо выполнять, – говорит Владимир Сырямкин. – Например, для эвакуации и спасения людей разработан вариант с раздвижной платформой и погрузчиком. В комплектацию при необходимости включается другая наша разработка – прибор, анализирующий жизненно важные функции человеческого организма – дыхание, сердцебиение, давление.

Темы: Робототехника
Источник: Томский государственный университет
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Комментарии читателей
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15.06.2017, 21:19
Гость

И даже напоить его невозможно. Вот это да.
15.06.2017, 19:09
вася

в фашистской Германии во время войны применялись боевые роботы,которые занимались разминирование перед атакой,кстати...
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