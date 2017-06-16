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Китай осуществил квантовую телепортацию на 1200 километров

12:43 16.06.2017
Изображение: American Physical Society
Изображение: American Physical Society
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В Китае осуществили квантовую телепортацию между космосом и Землей на расстояние более 1,2 тысячи километров.

Соответствующее исследование ученых из КНР опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает Научно-технический университет Китая.

В ходе экспериментов было показано нарушение неравенств Белла (и, как следствие, принципа локальности). Эффективность передачи информации новым методом на 17 порядков превышает показатели распространенных коммерческих оптико-волоконных кабелей.

Квантовая телепортация осуществлялась при помощи пары спутников и трех наземных станций, расстояние между которыми варьируется в пределах 500-2000 километров. Между двумя из таких наземных станций расстояние составило рекордные 1,2 тысячи километров.

Квантовая телепортация представляет собой передачу квантового состояния частицы на расстояние. Для этого используется разнесенная пара сцепленных (запутанных) частиц: согласно квантовой механике даже при удалении таких частиц друг от друга они сохраняют информацию о состоянии своего партнера (выполняется принцип локального реализма).

Темы: Исследования, Наука и технологии, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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16.06.2017, 17:22
O.

Когда это Израиль стал энергетической сверхдержавой? Проспись, бедолага!
16.06.2017, 17:19
Жека

Надо обратиться к китайским товарищам за помощью и телепортировать всех чиновников на 1200 км в космос
16.06.2017, 16:33
Может быть наш гениальный домофон

что-либо расскажет об этом в подтверждение своей квалификации?
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