В чемпионате RoboCup появится Космическая лига

РКК «Энергия» объявила о новом проекте, в рамках которого в чемпионате RoboCup будет создана Космическая лига.

Основной целью данного проекта является подготовка специалистов по робототехнике и продвижение инициативы чемпионата в регионе.

Работа ведется в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, которое было заключено между «Энергией» и ТУСУР в апреле текущего года. Документ предусматривает развитие учебного, научного и культурного сотрудничества. Среди важнейших образовательных инициатив – школьная олимпиада по робототехнике в Королеве.

Решение о реализации проекта «Космическая лига» было принято по итогам переговоров заместителя генерального директора по персоналу и социальной политике РКК «Энергия» Михаила Комарова и председателя Национального комитета RoboCup Романа Мещерякова, а детали проекта были обсуждены в мае 2017 года на Российском Национальном этапе Международных соревнований RoboCup Russia Open 2017 в Томске и Королеве.