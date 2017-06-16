Началась пусковая кампания для 72-х малых космических аппаратов

ОАО «Главкосмос», входит в Госкорпорацию «Роскосмос», ведет пусковую кампанию по запуску кластера из 72-х малых космических аппаратов (КА), которые будут запущены на ракете-носителе «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» в качестве попутной полезной нагрузки в рамках федеральной пусковой программы Роскосмоса «Канопус-В-ИК».

Кластер из 72-х малых КА представляет собой спутники различных форматов - от КА типа 1U CubeSat до микроспутников массой до 120 кг, запускаемых в интересах заказчиков из США, Германии, Японии, Канады и Норвегии. Также в рамках миссии будет реализован запуск двух малых КА «МКА-Н», разработанных ООО «НПП Даурия» по заказу Роскосмоса, и трех спутников формата CubeSat разработки российских технических вузов.

Запуск спутников российских вузов реализуется в рамках программы по поддержке и развитию российских университетов в области разработки и создания малых КА.

На РН «Союз-2.1а» с РБ «Фрегат» будут запущены:

КА «Искра-МАИ-85» Московского Авиационного Института,

КА «Маяк» Московского Политехнического Университета,

КА «Эквадор UTE-ЮЗГУ» Курского Юго-Западного Государственного Университета.

На текущий момент успешно завершены совместные электрические испытания малых КА с системами РБ «Фрегат» и начата подготовка к интеграции малых КА и формирования космического головного блока.

РБ «Фрегат» обеспечит выведение КА «Канопус-В-ИК» и попутных малых спутников на три различные орбиты с последующим сведением с орбиты разгонного блока. Миссия такой высокой сложности будет реализована впервые в истории запуска малых космических аппаратов. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 14 июля 2017 года.