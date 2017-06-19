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Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути

09:34 19.06.2017

Американские ученые Луис Анкордоки, Сусанна Вебер, Хорхе Сориано показали, что в Млечном Пути существует инопланетная цивилизация, которая способна выйти на контакт с землянами.


Фото с сайта nasa.gov

Специалисты модифицировали уравнение Дрейка, которое представляет собой равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей, а с другой — число внеземных цивилизаций.

Специалисты показали, что в галактических масштабах, то есть в пределах десяти килопарсек от Солнца, что сравнимо с радиусом диска Млечного пути, находится как минимум одна инопланетная цивилизация, в распоряжении которой имеются доступные для коммуникации с Землей средства.

В подходе ученых количество планет с цивилизациями, способными на контакт, оказывается связанным с темпами рождения небесных тел, располагающихся в пределах зоны обитаемости вокруг материнской звезды. Существованию жизни, в свою очередь, могут угрожать мощные гамма-всплески.

Специалисты полагают, что готовящиеся к запуску космические обсерватории TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и JWST (James Webb Space Telescope) позволят проверить выводы работы.

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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19.06.2017, 12:33
Пенсионер П.

Что-то часто авторы КМ стали путать желаемое и действительное.
Есть же разница между ДОКАЗАЛИ и ПОКАЗАЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ, да еще с какой-то процентной составляющей.
Причем основа данной заметки - чисто теоретические расчеты, в которые включены такие "точные параметры", как:
— вероятность зарождения жизни на планете с подходящими условиями;
— вероятность возникновения разумных форм жизни на планете, на которой есть жизнь;
— отношение количества планет, разумные жители которых способны к контакту и ищут его, к количеству планет, на которых есть разумная жизнь;
Причем все это должно происходить в радиусе 330 световых лет от Солнца.
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19.06.2017, 12:08
srha

Ну да, а также существование 1000 чертей на кончике иглы.

Специалисты такое показать не могли, такое сболтнуть могут только не специалисты, не отвечающие за свои слова. Специалисты лишь могли предположить что-то при некоторых условиях.
19.06.2017, 11:28
Какое Открытие!

Какой БСК (бред сивой Кобылы)!
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