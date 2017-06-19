Ученые НГУ спроектировали фермент для производства нового сыра

Лаборатория структурной биоинформатики и молекулярного моделирования НГУ совместно с ГНЦ ВБ «Вектор» и Алтайским госуниверситетом спроектировали вариант модифицированного химозина, который в ближайшее время будет проверяться в НИИ Сыроделия (Барнаул).



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Химозин (он же реннин) - это фермент, который вырабатывается в желудках млекопитающих, и используется в приготовлении сыра. В зависимости от свойств используемого химозина получаются разные сорта сыра, так что с помощью нового фермента можно будет производить новый продукт.

Вариант модифицированного химозина спроектирован методом компьютерного моделирования, пояснила заведующий лаборатории структурной информатики и молекулярного моделирования НГУ Анастасия Бакулина.

Целью совместного проекта НГУ, «Вектора» и АлтГУ является получение молокосвертывающего фермента химозина с пониженной температурной стабильностью. Химозин -фермент, под действием которого происходит частичный гидролиз основного белка молока - каппа-казеина с образованием казеина; молоко при этом створаживается. Препараты химозина, полученные из желудка телят, используются в сыроварении для створаживания молока.

В данный момент производство рекомбинантного химозина в России отсутствует. На базе студенческого конструкторского бюро УМНИК (входят студенты и выпускники НГУ и АлтГУ) планируется создание продуцентов химозина с улучшенными свойствами, чтобы затем наладить их производство. Стоит задача не просто скопировать чужие разработки, а сделать свою версию фермента, которая будет по каким-то параметрам превосходить мировые аналоги.

Можно сказать, что работа с химозином - это часть большого проекта по «импортозамещению» ферментов, причем ученые планируют не просто повтор того, что делают за рубежом, а изготовление ферментов с новыми интересными свойствами. Иногда требуется увеличенная термостабильность, иногда уменьшенная, или измененная специфичность, или нужно, чтобы фермент эффективно работал при другом значении pH.

- Предполагается, что с помощью биоинформатического анализа нам удастся найти варианты аминокислотных последовательностей химозинов теленка с пониженной термостабильностью. После этого варианты будут проверяться экспериментально. Исходный вариант химозина уже получен, нужно будет внести туда выбранные аминокислотные замены и проверить активность полученных вариантов, - отметил заведующий лабораторией иммунохимии ГНЦ ВБ «Вектор» и преподаватель АлГУ Дмитрий Щербаков.