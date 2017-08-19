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К Земле приблизится самый крупный в истории астероид

11:22 19.08.2017
Pixabay.com
Pixabay.com

Через две недели к Земле приблизится один из самых крупных астероидов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление NASA.

Сближение астероида Florence c Землей произойдет 1 сентября, он пролетит на расстоянии в 7 миллионов километров. Небесное тело обладает размерами 4,4 километров в диаметре.

«Многие известные астероиды приближались к Земле ближе, чем Florence, все они были меньше. Florence – самый большой астероид, который подойдет к Земле так близко, со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов», - говорится в заявлении NASA.

Специалисты утверждают, что приближение астероида к Земле не представляет никакой угрозы. Ученые рассчитывают во время сближения выяснить точный размер астероида и запечатлеть объекты на его поверхности. В следующий раз Florence приблизится к Земле не раньше чем через 500 лет.

Специалисты NASA также опубликовали видео, где показано, как астероид будет приближаться к планете.

Темы: Исcледования солнечной системы и ее окрестностей, Исследования, Космические исследования и открытия, NASA
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