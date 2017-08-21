ФАС нашла причины высоких тарифов на роуминг в РФ

Федеральная антимонопольная служба назвала завышенные счета операторов мобильной связи за обслуживание чужих абонентов причиной высоких цен на внутрисетевой роуминг.

Антимонопольная служба выявила, что тарифы операторов за обслуживание чужих абонентов превышают аналогичные для своих клиентов в тысячи раз, сообщают «Ведомости». Например, у «Мегафона» стоимость превышается до 3000 раз, у «Вымпелкома» - почти до 2000 раз, а в Tele2 – до 5280 раз. Наименьшее превышение у МТС - всего в 22 раза.

В ФАС такие расчеты посчитали необоснованными, так как при обслуживании гостевого абонента оператор не несет в полном объеме затраты, которые возможны при оказании услуги связи своему абоненту. В частности, речь идет о затратах на рекламу или обслуживание абонентов.

В ФАС заявили, что «межоператорская ставка должна быть не выше, чем абонентский тариф того же оператора связи в том же регионе». Антимонопольщики потребовали от компаний до конца сентября предоставить обоснование таких тарифов.