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ФАС нашла причины высоких тарифов на роуминг в РФ

14:55 21.08.2017
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
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Федеральная антимонопольная служба назвала завышенные счета операторов мобильной связи за обслуживание чужих абонентов причиной высоких цен на внутрисетевой роуминг.

Антимонопольная служба выявила, что тарифы операторов за обслуживание чужих абонентов превышают аналогичные для своих клиентов в тысячи раз, сообщают «Ведомости». Например, у «Мегафона» стоимость превышается до 3000 раз, у «Вымпелкома» - почти до 2000 раз, а в Tele2 – до 5280 раз. Наименьшее превышение у МТС - всего в 22 раза. 

В ФАС такие расчеты посчитали необоснованными, так как при обслуживании гостевого абонента оператор не несет в полном объеме затраты, которые возможны при оказании услуги связи своему абоненту. В частности, речь идет о затратах на рекламу или обслуживание абонентов.

В ФАС заявили, что «межоператорская ставка должна быть не выше, чем абонентский тариф того же оператора связи в том же регионе». Антимонопольщики потребовали от компаний до конца сентября предоставить обоснование таких тарифов.

Темы: Мобильная связь и сотовые операторы
Источник: Право.ru
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Комментарии читателей
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21.08.2017, 21:04
Гость: Все это знали

Почти 10 лет. Все видели и знали. Просто эти компании оборзели.
Для этого просто сравните "мировые цены" - сколько стоит минутный разговор в Европе, США с поправкой на среднюю зарплату.
21.08.2017, 18:53
Гость: Опоздали

Москву уже четверть века назад взяли. Трутни со всей бывшей одной шестой части земной суши. Вам будет сложно к этому огромном Теремку пристроиться.
21.08.2017, 18:32
Гость: 1

Чем трутня продовец из Москвы отличается от труженника продавца из глубинки? Тем, что одна обслужит тыщу клиентов за день, а вторая десяток?
Все комментарии (10)
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