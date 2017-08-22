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В ФАС назвали новый срок отмены национального роуминга

10:44 22.08.2017
Здание ФАС © KM.RU, Алексей Белкин
Здание ФАС © KM.RU, Алексей Белкин
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14 июля 2017 года Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение в адрес ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл».

ФАС России установила признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.

Анализ ФАС России показал, что цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, смс, передача данных) в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована.

ФАС России потребовал, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

Все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока.

Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи - 15 декабря 2017 года. Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС России отчет о ходе исполнения предупреждения.

Антимонопольная служба считает, что исполнение предупреждения позволит сформировать единое телекоммуникационное пространство и соблюсти права всех абонентов на территории Российской Федерации.

Темы: Мобильная связь и сотовые операторы, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
Источник: ФАС России
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