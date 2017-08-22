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Япония испытала новый способ добычи электроэнергии

12:17 22.08.2017
Стоп-кадр из видео телекомпании NHK
Стоп-кадр из видео телекомпании NHK
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В Японии впервые в мире прошли испытания установки для добычи электроэнергии за счет подводных течений океана.

Энергетическая установка представляет собой три расположенных на глубине 20-50 метров цилиндра длиной по 20 метров каждый. Внутри двух из них размещены генераторы с лопастями диаметром до 11 метров каждый, а третий предназначен для обеспечения устойчивого положения системы, сообщает телекомпания NHK.

Общая мощность установки оценивается в 100 киловатт, однако во время экспериментов ее максимальный показатель не превысил 30 киловатт.

Установка размещена на пути течения Куросио (тихоокеанского аналога Гольфстрима). Оборудование для электростанции изготовили компания IHI и Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий. Эксперимент, длившийся пять суток в районе юго-западного японского острова Кутиносима (префектура Кагосима), признан успешным.

Специалисты планируют продолжить тестирование подводной электростанции. Полноценный запуск объекта запланирован на 2020 год.

Темы: Япония, Наука и технологии, Технологии и решения
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 14:26
начинают втыкать ПРОБКИ!!!

Пробки те торчат миллионы лет. Горы называются. Габаритом с творениями человека несравнимы. И кстати очень полезны-с них реки текут.
22.08.2017, 14:15
Кулибин

Круто!
30 киловатт - это мощность небольшого мотоциклетного двигателя.
Три цилиндра по 20 метров на глубине 50 метров - это вам не два цилиндра по 7 сантиметров, да ещё на поверхности...
22.08.2017, 14:03
да ладно - новая)))

В СССР когда то была приливная экспериментальная станция, вроде как и сейчас ещё работает. Да и в старину, сейчас почитал, использовали силу приливов для тех же мельниц. Так что в общем ничего нового. Меньше восхищайтесь японцами и интересуйтесь отечественным.
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