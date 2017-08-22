Космонавт Федор Юрчихин сфотографировал солнечное затмение с борта МКС
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин заснял солнечное затмение, которое 21 августа 2017 могли видеть жители США.
Фото с сайта roscosmos.ru
Космонавты и астронавты, находящиеся на борту Международной космической станции, три раза смогли наблюдать уникальное солнечное затмение. Однако с МКС оно было частным и с разными максимальными фазами.
Фото с сайта roscosmos.ru
Космонавт Федор Юрчихин сделал несколько фотографий этого астрономического явления.
Фото с сайта roscosmos.ru
Источник: Роскосмос