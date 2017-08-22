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Космонавт Федор Юрчихин сфотографировал солнечное затмение с борта МКС

10:16 22.08.2017

Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин заснял солнечное затмение, которое 21 августа 2017 могли видеть жители США.


Фото с сайта roscosmos.ru

Космонавты и астронавты, находящиеся на борту Международной космической станции, три раза смогли наблюдать уникальное солнечное затмение. Однако с МКС оно было частным и с разными максимальными фазами.


Фото с сайта roscosmos.ru

Космонавт Федор Юрчихин сделал несколько фотографий этого астрономического явления.


Фото с сайта roscosmos.ru

Темы: Международная космическая станция, Роскосмос
Источник: Роскосмос
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