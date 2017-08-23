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Астрономы обнаружили на Марсе космодром инопланетян

12:45 23.08.2017
Фото с сайта nasa.gov
Фото с сайта nasa.gov
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Астрономы заметили на Красной планете необычное углубление симметричной формы.

По мнению некоторых специалистов, данная конструкция может являться своеобразным космодромом для НЛО, а внутри нее может располагаться космический аппарат, сообщает ToDay News Ufa. Его положение позволяет спрятаться объекту при сложных погодных условиях, а также укрыться от глаз землян, ведущих наблюдение за Марсом.

По рассчетам астрономов, диаметр этого углубления составляет несколько метров.

Скептики утверждают, что данный овраг имеет природное происхождение. В этом районе Красной планеты довольно много отложений льда, который часто становится рыхлым, образуя подобные впадины.

Темы: Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 17:18
Отвесяю

Обычно ани (астраномы) курют травку.
23.08.2017, 17:17
Хи-Хи-Хи !!!!!!

По мнению некоторых инопланетян-МАРСИЯН, данная конструкция может являться своеобразным дурдомом для астрономов, а внутри нее может располагаться ToDay News Ufa.
23.08.2017, 15:37
Срочно!!!

Сообщите, что они обычно курят?
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