Астрономы обнаружили на Марсе космодром инопланетян

Астрономы заметили на Красной планете необычное углубление симметричной формы.

По мнению некоторых специалистов, данная конструкция может являться своеобразным космодромом для НЛО, а внутри нее может располагаться космический аппарат, сообщает ToDay News Ufa. Его положение позволяет спрятаться объекту при сложных погодных условиях, а также укрыться от глаз землян, ведущих наблюдение за Марсом.

По рассчетам астрономов, диаметр этого углубления составляет несколько метров.

Скептики утверждают, что данный овраг имеет природное происхождение. В этом районе Красной планеты довольно много отложений льда, который часто становится рыхлым, образуя подобные впадины.