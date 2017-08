В кишечнике человека нашли средство от старости

Ученые Университета Эмори в США выяснили, что живущие в кишечнике человека бактерии выделяют индолы — химические вещества (C8H7N), которые способны продлевать жизнь и бороться со старостью.

К такому выводу биологи пришли, проверив действие этих ароматических соединений на червей, мух и мышей. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Известно, что микрофлора кишечника поддерживает метаболизм макро- и микроэлементов в организме человека, укрепляет иммунитет и препятствует распространению патогенных организмов. С возрастом состав бактерий в желудочно-кишечном тракте изменяется, что может ухудшать качество жизни. Однако механизм, через который осуществляется связь микробов с процессами старения, оставался неизвестным.

В качестве опытных организмов (биосенсоров) биологи использовали свободноживущую нематоду Caenorhabditis elegans, плодовую муху Drosophila melanogaster и грызунов. На животных испытали действие индола и его некоторых производных (индол-3-карбоксальдегида и гетероауксин). Эти вещества выделялись штаммом K12 кишечной палочки (Escherichia coli), которая помещалась в кишечный тракт организмов. Состояние последних сравнивались с возрастными изменениями биосенсоров, внутри которых обитала E.coli, не способная синтезировать индолы.

Оказалось, что K12 продлевала жизнь нематод, а также отсрочивала наступление старческой слабости. То же самое наблюдалось для плодовых мух и мышей.

Чтобы определить механизм такого действия, ученые последовательно отключали гены у C.elegans, отвечающие за восприимчивость к стрессу и регуляцию продолжительности жизни. Оказалось, что действие индола в мухах и червях опосредуется через арил-гидрокарбоновый рецептор (AHR), который передает сигнал от связывающихся с ними ксенобиотиков (чужеродных для организма веществ) внутрь клетки. В стареющих C.elegans он в ответ на присутствие индолов изменяет активность генов таким образом, что профиль их экспрессии начинает напоминать таковой у молодых животных.

Хотя в экспериментах люди не участвовали, ученые считают, что индолы, одинаково влияющие на животных из различных групп, будут воздействовать таким же образом на организм человека. Полученные данные указывают на возможность создания продлевающих жизнь препаратов на основе выделяемых микрофлорой веществ.