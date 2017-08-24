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Российские банки начнут идентифицировать клиентов по сетчатке глаза

11:16 24.08.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Российские банки в ближайшие годы внедрят идентификацию клиентов по сетчатке глаза, пишут «Известия».

Над подобной технологией работают специалисты в банках ВТБ, ВТБ24 и Бинбанке. В ВТБ планируется ввести данный способ распознавания уже в 2018 году. В Бинбанке этот процесс займет 2-3 года. Вопрос о идентефикации клиентов по сетчатке глаза изучается в Тинькофф Банке.

Представители ВТБ рассказали, что хотят внедрить данную систему в свои мобильные приложения, в банкоматы и устройства самообслуживания, а также непосредственно в самих отделениях банка. «Проверка клиентов по сетчатке глаза возможна абсолютно для любых операций. Единственное, что для этого требуется — устройство для ее чтения. Сейчас некоторые производители мобильных телефонов уже включают в свои топовые модели возможности сканирования сетчатки», - прокомментировали в ВТБ.

Отмечается, что данный вид идентификации можно будет применять как дополнительную защиту при доступе клиента к сейфовой ячейке или же при подтверждении крупных платежей. «Распознавание по сетчатке глаза — наиболее точный и надежный метод аутентификации по сравнению с проверкой по отпечатку пальцев, по лицу или голосу», - рассказали представители Тинькофф Банка.

К недостаткам данной системы относят дорогостоящее оборудование и обязательный личный контакт с клиентом для сбора эталонных образцов.

Темы: Россия, Новые технологии, Технологии и решения, Банки в России, Банковское обслуживание населения в России
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Комментарии читателей
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24.08.2017, 15:47
Ray Bloom

За народом бодглядывают, подсматримают, его подслушивают, читают электронные письма, заставляют писать всякие анкеты, требуют отпечатки пальцев. Теперь ещё и седчатка глаза на очереди. ФСБ ликует - народ на крючке.
24.08.2017, 13:47
ВВВ

Только-только об этом подумал, а ты уже тут как тут.
24.08.2017, 11:43
XeX

Гениально. Теперь рекетиры будут с заспиртованными глазиками изъятыми в полевых условиях у несговорчивых "клиентов" в банк наведываться. Глазик к сканеру приставил - доступ к ячейке получил.
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