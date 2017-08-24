Российские банки начнут идентифицировать клиентов по сетчатке глаза

Российские банки в ближайшие годы внедрят идентификацию клиентов по сетчатке глаза, пишут «Известия».

Над подобной технологией работают специалисты в банках ВТБ, ВТБ24 и Бинбанке. В ВТБ планируется ввести данный способ распознавания уже в 2018 году. В Бинбанке этот процесс займет 2-3 года. Вопрос о идентефикации клиентов по сетчатке глаза изучается в Тинькофф Банке.

Представители ВТБ рассказали, что хотят внедрить данную систему в свои мобильные приложения, в банкоматы и устройства самообслуживания, а также непосредственно в самих отделениях банка. «Проверка клиентов по сетчатке глаза возможна абсолютно для любых операций. Единственное, что для этого требуется — устройство для ее чтения. Сейчас некоторые производители мобильных телефонов уже включают в свои топовые модели возможности сканирования сетчатки», - прокомментировали в ВТБ.

Отмечается, что данный вид идентификации можно будет применять как дополнительную защиту при доступе клиента к сейфовой ячейке или же при подтверждении крупных платежей. «Распознавание по сетчатке глаза — наиболее точный и надежный метод аутентификации по сравнению с проверкой по отпечатку пальцев, по лицу или голосу», - рассказали представители Тинькофф Банка.

К недостаткам данной системы относят дорогостоящее оборудование и обязательный личный контакт с клиентом для сбора эталонных образцов.