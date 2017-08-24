В Пекине состоялась презентация YotaPhone третьего поколения

В посольстве России в Пекине состоялась первая официальная презентация смартфона YotaPhone третьего поколения компании Yota Devices. Коммерческие продажи телефона стартуют в сентябре 2017 года.

В презентации приняли участие посол России в Китае Андрей Денисов, представитель Госкорпорации Ростех Юрий Тупенко, представитель China Baoli Мэйбл Чу, СEO компании Baoli Yota Фрэнк Чен и глава Yota Devices Василий Потапов.

Разработка смартфона нового поколения заняла 10 месяцев. В целом в процессе создания телефона приняли участие более 100 технических специалистов из России и Китая.

Телефон имеет две модификации – 64 и 128 ГБ, также выпущена премиальная версия смартфона.

Новый телефон работает под управлением системы Android 7 (Nougat). Аппарат предусматривает использование двух SIM-карт, имеет передний экран Samsung Super AMOLED диагональю 5,5 дюйма и задний экран E-ink диагональю 5,2. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а емкость аккумулятора - 3300 мА-ч.

Смартфон снабжен двумя камерами с повышенной светосилой. Разрешение передней составляет 13 мегапикселей, задней – 12 мегапикселей. Телефон также оснащен сенсорным управлением. С обратной стороны смартфона установлен дополнительный сенсор, который поможет более точно определить, какой экран пользователь хочет разблокировать. На фронтальной стороне находится сенсор отпечатков пальцев.

Новая версия телефона адресована активной молодой и в первую очередь читающей аудитории, поэтому YOTA3 имеет несколько предустановленных приложений для чтения электронных книг и библиотеку классической и современной литературы.

Сначала продажи телефона будут запущены в Китае, затем он появится в других странах, в том числе в России. В Азии новый смартфон получил название YOTA3, в России и на других рынках компания планирует использовать бренд YotaPhone 3.