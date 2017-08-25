Китай запретит комментирование без идентификации личности в интернете

В Китае с 1 октября введут обязательную идентификацию личности пользователей для написания комментариев в интернете.

Согласно распоряжению Государственной канцелярии по делам интернета КНР, все платформы с возможностью обмена мнениями должны будут добавить процедуру привязки реальных паспортных данных к аккаунтам.

Уточняется, что эта мера коснется как новых, так и действующих пользователей таких сайтов.

Указ также предусматривает введение запрета на извлечение неправомерной выгоды путем публикации, перепечатки или удаления информации владельцами и сотрудниками интернет-платформ.