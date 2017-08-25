]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Китай запретит комментирование без идентификации личности в интернете

12:30 25.08.2017
Изображение с сайта seoclerk.com
Изображение с сайта seoclerk.com
Материалы по теме:

В Китае с 1 октября введут обязательную идентификацию личности пользователей для написания комментариев в интернете.

Согласно распоряжению Государственной канцелярии по делам интернета КНР, все платформы с возможностью обмена мнениями должны будут добавить процедуру привязки реальных паспортных данных к аккаунтам.

Уточняется, что эта мера коснется как новых, так и действующих пользователей таких сайтов.

Указ также предусматривает введение запрета на извлечение неправомерной выгоды путем публикации, перепечатки или удаления информации владельцами и сотрудниками интернет-платформ.

Темы: Китай, Интернет в мире
Источник: «Комсомольская правда»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.08.2017, 14:14
Гость: Вопросов нет.

Тю,так отстаньте от укропитеков и всё, вопрос закрыт. Это же вы насаживаете русский мир в хохляндию,они же в Россию не лезут со своим уставом.
25.08.2017, 14:11
Гость: Ник 17

Просто будет 80% поддержки действий нынешнего президента России. Хамство и содержательность останется в уме.
25.08.2017, 13:55
Гость: Россиянин

Наши чиновники хотят управлять как в Китае, а воровать как в России.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.