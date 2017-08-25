В пещере на острове Сицилия найдено древнейшее в мире вино

В пещере, расположенной недалеко от города Агридженто (Сицилия), были найдены следы древнейшего в мире вина, возраст которого оценивается примерно в 6000 лет.



Сицилийская повозка. Фото Steverapaport с сайта wikimedia.org

Находка была сделана международной группой ученых во главе с археологом Давиде Танази из Университета Флориды при участии Национального исследовательского совета Италии и Университета Катании, сообщает Giornale di Sicilia.

По словам исследователей, данное открытие показывает, что вино было распространено на Апеннинах на 2000 лет раньше, чем считалось ранее (в эпоху медно-каменного века, а не бронзового).