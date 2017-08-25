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В пещере на острове Сицилия найдено древнейшее в мире вино

17:03 25.08.2017

В пещере, расположенной недалеко от города Агридженто (Сицилия), были найдены следы древнейшего в мире вина, возраст которого оценивается примерно в 6000 лет.


Сицилийская повозка. Фото Steverapaport с сайта wikimedia.org

Находка была сделана международной группой ученых во главе с археологом Давиде Танази из Университета Флориды при участии Национального исследовательского совета Италии и Университета Катании, сообщает Giornale di Sicilia.

По словам исследователей, данное открытие показывает, что вино было распространено на Апеннинах на 2000 лет раньше, чем считалось ранее (в эпоху медно-каменного века, а не бронзового).

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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26.08.2017, 00:21
Гость: Навеяло

Слова песни «В пещере каменной»

В пещере каменной нашли наперсток водки,
И хвост селедочный лежал на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало.

В пещере каменной нашли рюмашку водки,
Пескарик жареный лежал на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало.

В пещере каменной нашли стаканчик водки,
Цыпленок жаренный лежал на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало.

В пещере каменной нашли бутылку водки,
Ягненок маленький лежал на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало.

В пещере каменной нашли бочонок водки,
Козленок жаренный лежал на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало.

В пещере каменной нашли цистерну водки,
И мамонт жаренный лежал на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало.

В пещере каменной нашли источник водки,
И стадо мамонтов паслось на сковородке.
Эх, мало водки, мало водки, мало!
И закуски, братцы, тоже мало.
25.08.2017, 22:23
Гость: Сиропкин

Между прочим, Вы правы. Я недавно узнал, что итальянцы и евреи имеют общую митохондриальную ДНК, т.е. братья по материнской линии (если я правильно понял). Думаю, все замечали, как похожи некоторые (далеко не все) итальянцы и евреи, общий внешний тип невозможно не заметить, особенно мужчин. А темперамент! А умение делать деньги всевозможными путями! А уж о заботливых еврейских и итальянских мамах все знают, это общеизвестно. Так что таки да.
25.08.2017, 21:36
Гость: \\

\\были найдены следы древнейшего в мире вина\\

СЛЕДЫ, - Это чё, стошнило древнего алкаша что ли?
Все комментарии (8)
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