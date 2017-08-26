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Минобороны опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битве

09:57 26.08.2017
Скриншот сайта stalingrad75.mil.ru
Скриншот сайта stalingrad75.mil.ru
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На официальном сайте Минобороны России в преддверии празднования в 2018 году 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве запущен мультимедийный раздел с уникальными архивными документами, отражающими начальный этап этого кровопролитного сражения Великой Отечественной войны.

Недавно рассекреченные документы Центрального архива Минобороны России расскажут пользователям официального сайта военного ведомства о беспримерном героизме защитников города, о принимаемых мерах по спасению населения и эвакуации промышленного оборудования.

В числе впервые опубликованных документов – рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника К.К.Рокоссовского в Ставку ВГК от 31 января 1943 года о пленении командующего 6 немецкой армией генерал-фельдмаршала Ф.Паулюса.

Также вниманию широкой аудитории представлены документы германского командования, в которых имеются сведения о ходе боевых действий и частях Красной Армии, противостоявших немецко-фашистским войскам в Сталинграде.

Немалый интерес пользователей вызовут материалы, обобщившие уникальный опыт защитников Сталинграда. В одном из представленных документов – подробное описание боевых действий штурмовых групп городского боя, которые впервые в Красной армии были созданы именно в частях, оборонявших Сталинград. В другом – бесценный опыт снайперской борьбы в городских условиях, тонкости которой раскрыты на примерах самых успешных советских снайперов-участников сталинградских боев, в том числе – и на примере знаменитого Василия Зайцева.

Размещенные на официальном сайте военного ведомства документы доступны также посетителям Международного военно-технического форума «Армия-2017»: Центральным архивом Минобороны России подготовлена и демонстрируется на Форуме подборка уникальных архивных документов периода Великой Отечественной войны.

Кроме материалов о ходе Сталинградской битвы для посетителей МВТФ АРМИЯ-2017 Центральным архивом подготовлены архивные документы о событиях периода Великой Отечественной войны в 1942 – 1943 годах на Кавказе, в Севастополе и Заполярье (конвой PQ17). Боевые действия, которые велись в этих регионах, в значительной мере оказали влияние на ход Сталинградской битвы, не позволив Гитлеру сосредоточиться на одном стратегическом направлении.

Несомненный интерес представляют документы, отражающие ход битвы за Кавказ. Архивные материалы расскажут посетителям о реорганизации войск, защищавших Советский Кавказ в 1942 году, о подготовке Черноморской группы войск Закавказского фронта Красной армии к обороне Новороссийска.

Внимание посетителей выставки привлечет «Справочник боевых характеристик дивизий противника перед фронтом Черноморской группы войск Закавказского фронта (по состоянию на 1 декабря 1942 года)», изданный для комсостава в декабре 1942 года разведотделом Штаба Группы. В этот уникальный документ вошли данные о вооружении, численности, национальном составе и политико-моральном состоянии девяти немецких, пяти румынских и одной словацкой дивизий, противостоящих нашим войскам в битве за Кавказ на участке Группы, а также личные характеристики некоторых командиров соединений противника.

Документы периода обороны Севастополя представлены, в том числе графиком напряжения участвующих в операции по боепитанию осажденного и блокированного Севастополя подводных лодок Черноморского флота, докладом о последнем наступлении отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в боях за Севастополь и боевыми листками партизанских отрядов Крыма.

Посетители выставки, которые интересуются историей обороны Заполярья в период Великой Отечественной войны, смогут ознакомиться с документами, свидетельствующими о переходе летом 1942 года каравана PQ-17 и действиях авиации и кораблей Северного флота по спасению его транспортов.

Темы: История Второй мировой войны, Министерство обороны РФ
Источник: Министерство обороны Российской Федерации
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Комментарии читателей
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26.08.2017, 12:23
Петр

Что в этих документах секретного было последние 50 лет?
26.08.2017, 11:12
andrei_nekrasov

В 1961 году , будучи студентом , был приписан к авиационной промышленности и часть времени проводил в шарашке . Среди механиков в лаборатории было несколько человек , служивших в войну механиками в частях . Откровенничать на сухую они тогда еще побаивались , однако определенную картину их периодические замечания рисовали . Про Сталинградскую битву в основном молчали. Первая песнь - если один из трех возвращался , считалось удачей. Вторая песнь о Жукове и приказе 227. Штрафные роты ждали с нетерпением. Насчет эвакуации баб с детьми перед началом боевых действий тоже была песня. Она была , как и в случае с Ленинградской блокадой , очень простой . На заводах мужиков уже не было , работали только эти самые бабы . Если бы кто - то отважился их эвакуировать , то все ремонтные заводы встали бы сразу. По поводу решения правительства показать народу часть документов , а часть засекретить еще на 100 лет , можно только аплодировать их смекалке.
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