Минобороны опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битве

На официальном сайте Минобороны России в преддверии празднования в 2018 году 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве запущен мультимедийный раздел с уникальными архивными документами, отражающими начальный этап этого кровопролитного сражения Великой Отечественной войны.

Недавно рассекреченные документы Центрального архива Минобороны России расскажут пользователям официального сайта военного ведомства о беспримерном героизме защитников города, о принимаемых мерах по спасению населения и эвакуации промышленного оборудования.

В числе впервые опубликованных документов – рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника К.К.Рокоссовского в Ставку ВГК от 31 января 1943 года о пленении командующего 6 немецкой армией генерал-фельдмаршала Ф.Паулюса.

Также вниманию широкой аудитории представлены документы германского командования, в которых имеются сведения о ходе боевых действий и частях Красной Армии, противостоявших немецко-фашистским войскам в Сталинграде.

Немалый интерес пользователей вызовут материалы, обобщившие уникальный опыт защитников Сталинграда. В одном из представленных документов – подробное описание боевых действий штурмовых групп городского боя, которые впервые в Красной армии были созданы именно в частях, оборонявших Сталинград. В другом – бесценный опыт снайперской борьбы в городских условиях, тонкости которой раскрыты на примерах самых успешных советских снайперов-участников сталинградских боев, в том числе – и на примере знаменитого Василия Зайцева.

Размещенные на официальном сайте военного ведомства документы доступны также посетителям Международного военно-технического форума «Армия-2017»: Центральным архивом Минобороны России подготовлена и демонстрируется на Форуме подборка уникальных архивных документов периода Великой Отечественной войны.

Кроме материалов о ходе Сталинградской битвы для посетителей МВТФ АРМИЯ-2017 Центральным архивом подготовлены архивные документы о событиях периода Великой Отечественной войны в 1942 – 1943 годах на Кавказе, в Севастополе и Заполярье (конвой PQ17). Боевые действия, которые велись в этих регионах, в значительной мере оказали влияние на ход Сталинградской битвы, не позволив Гитлеру сосредоточиться на одном стратегическом направлении.

Несомненный интерес представляют документы, отражающие ход битвы за Кавказ. Архивные материалы расскажут посетителям о реорганизации войск, защищавших Советский Кавказ в 1942 году, о подготовке Черноморской группы войск Закавказского фронта Красной армии к обороне Новороссийска.

Внимание посетителей выставки привлечет «Справочник боевых характеристик дивизий противника перед фронтом Черноморской группы войск Закавказского фронта (по состоянию на 1 декабря 1942 года)», изданный для комсостава в декабре 1942 года разведотделом Штаба Группы. В этот уникальный документ вошли данные о вооружении, численности, национальном составе и политико-моральном состоянии девяти немецких, пяти румынских и одной словацкой дивизий, противостоящих нашим войскам в битве за Кавказ на участке Группы, а также личные характеристики некоторых командиров соединений противника.

Документы периода обороны Севастополя представлены, в том числе графиком напряжения участвующих в операции по боепитанию осажденного и блокированного Севастополя подводных лодок Черноморского флота, докладом о последнем наступлении отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в боях за Севастополь и боевыми листками партизанских отрядов Крыма.

Посетители выставки, которые интересуются историей обороны Заполярья в период Великой Отечественной войны, смогут ознакомиться с документами, свидетельствующими о переходе летом 1942 года каравана PQ-17 и действиях авиации и кораблей Северного флота по спасению его транспортов.