МАИ представил огнестрельный БПЛА собственной разработки

В студенческом конструкторском бюро авиационного моделирования (СКБ-АМ) Московского авиационного института по заказу Концерна ВКО «Алмаз - Антей» разработан уникальный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), способный нести огнестрельное автоматическое оружие и производить прицельную стрельбу по летающим объектам, сохраняя при этом полную управляемость.

Разработки такого уровня сложности ранее не были представлены ни российскими, ни зарубежными конструкторскими бюро: маёвский проект не имеет аналогов в мире.

Талантливым инженерам из МАИ удалось создать систему, которая эффективно стабилизирует аппарат в воздухе при стрельбе. В разработке реализованы инновационные решения в области компоновки летательного аппарата и системы демпфирования.

Руководитель СКБ-АМ МАИ Игорь Трифонов: «При создании данной разработки решён ряд интересных инженерных задач. Если при конструировании "обычного" БПЛА основная цель разработчиков - это качество полёта, то здесь необходимо было закрепить на летательном аппарате оружие и обеспечить как максимальную стабильность, так и высокую точность поражения цели».

Созданный в МАИ беспилотник вертикального взлёта и посадки (модель пока не получила названия) имеет размах крыла три метра, его полётная масса - 23 килограмма, а время полёта составляет 40 минут.

- Данный БПЛА реализован по аэродинамической схеме «Утка»: это позволило сосредоточить приложение сил от стрельбы ближе к центру масс аппарата, что невозможно было бы реализовать при классической схеме, - поясняет Игорь Трифонов. - Для старта аппарату не требуется катапульта или взлётно-посадочная полоса, таким образом обеспечивается мобильность использования новой разработки, аппарат может взлетать с любой поверхности и без временных затрат на развёртывание.

Ранее в МАИ уже создавались беспилотные летательные аппараты вертикального взлёта и посадки по схеме «Утка», но данная разработка является первой, которая способна нести огнестрельное автоматическое оружие и производить высокоточную стрельбу по воздушным целям. Предыдущий образец решал задачи отработки алгоритмов и систем режимов полёта и вертикального взлёта-посадки.

Игорь Трифинов: «Подобная конструкция сочетает в себе преимущества коптеров и классической самолётной схемы. При горизонтальном полёте аппарат опирается на подъёмную силу и экономит энергию за счёт наличия крыльев, при этом имея все преимущества коптера, такие как вертикальные взлёт, посадка и возможность зависать в воздухе».

Управление разработкой осуществляет оператором через визор: на аппарате установлены бортовые телевизионные системы обнаружения, наведения и прицеливания. Стрельбовый комплекс реализован на базе гладкоствольного карабина «Вепрь 12 Молот» 12 калибра с электронным спуском и коробчатым магазином на 10 патронов. Аппарат делает выстрелы в автоматическом режиме, продолжая лететь с заданным курсом, а если цель не поражена, то можно продолжать движение за объектом без дополнительной корректировки курса.

Работы по данному проекту в СКБ-АМ МАИ стартовали в октябре 2016 года. В настоящий момент разработка прошла полный цикл испытаний, включая оценку точности стрельбы и управляемости, и передана заказчику.

В закрытом павильоне Концерна ВКО «Алмаз - Антей» на форуме «Армия-2017» наш БПЛА занимает центральное место.