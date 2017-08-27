]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

В Минобороны РФ рассекретили большую часть дел времен ВОВ

17:21 27.08.2017
Фото с сайта abali.ru
Фото с сайта abali.ru

Центральный архив Минобороны РФ рассекретил почти все дела периода Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного документовода архива по связям со СМИ Викторию Каяеву.

По ее словам, сотрудники центрального архива ведут плановую работу по рассекречиванию документов. На текущий момент дел с грифом «секретно» осталось чуть более двух тысяч.

Как отметила Кияева, всего в архиве хранится около 10 миллионов дел военного периода, изначально все они носили гриф «секретно».

«Это было сделано для сохранности документов, независимо от того, какая информация содержалась в делах», - рассказала она.

Решение о снятии грифа с материалов принимает специальная комиссия. В архиве зачастую сами предлагают комиссии рассекретить наиболее интересные для публики материалы.

Темы: Россия, История Великой Отечественной войны, История СССР, Память о Великой Отечественной войне, Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.08.2017, 20:02
eskey

Да что еще там можно секретить? Уже 72 года, как закончилась война. То, что войну развязали Сталин и Гитлер? Так это дано всем известно.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.