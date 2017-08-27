В Минобороны РФ рассекретили большую часть дел времен ВОВ

Центральный архив Минобороны РФ рассекретил почти все дела периода Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного документовода архива по связям со СМИ Викторию Каяеву.

По ее словам, сотрудники центрального архива ведут плановую работу по рассекречиванию документов. На текущий момент дел с грифом «секретно» осталось чуть более двух тысяч.

Как отметила Кияева, всего в архиве хранится около 10 миллионов дел военного периода, изначально все они носили гриф «секретно».

«Это было сделано для сохранности документов, независимо от того, какая информация содержалась в делах», - рассказала она.

Решение о снятии грифа с материалов принимает специальная комиссия. В архиве зачастую сами предлагают комиссии рассекретить наиболее интересные для публики материалы.