Облик боевой экипировки будущего будет определен до конца года

Центральный НИИ точного машиностроения работает над «Ратником» третьего поколения. ФОТО



Фото с сайта rostec.ru

Как сообщил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» генеральный директор института Дмитрий Семизоров, облик «Ратника-3» будет определен до конца 2017 года.

Он также напомнил, что на сегодняшний день экипировка «Ратник» уже принята на вооружение и идут серийные поставки. Как сообщалось ранее, с 2014 по 2016 год Российская армия получила уже более 120 тыс. этих боевых комплектов.



Фото с сайта rostec.ru

Дмитрий Семизоров также отметил, что «Ратник» успешно использовался во время боевых действий в Сирии.



Фото с сайта rostec.ru

«Вы все, наверное, знаете, что «Ратник» использовался в Сирии, и я хочу сказать, что во время боевых действий экипировка показала себя очень хорошо. Мы проверили ту экипировку, которая, так или иначе, попала в передряги. Хочу вас уверить, что ни одного пробития элементов защиты боевой экипировки нет», – заявил он на форуме «Армия-2017».

Экипировка военнослужащего «Ратник» представляет собой модульную систему, состоящую из нескольких десятков элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальную бронезащиту, средства связи и навигационную аппаратуру.



Фото с сайта rostec.ru

«Ратник-3» является системой принципиально нового уровня по всем составляющим. Ожидается, что в экипировку третьего поколения будет встроен экзоскелет. Защитный шлем будет оснащен системой целеуказания на забрале, а также специальной маской вместо противогаза. Бронежилет новой экипировки сможет выдерживать более десяти прямых попаданий пуль различного назначения.