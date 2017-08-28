В Москве установлен первый светофор на солнечных батареях

В Москве установлен первый светофор, работающий на солнечных батареях.

Как пишет РИА Новости, светофор был установлен в московском районе Некрасовка на пересечении Зенинского шоссе и улиц Кожуховская горка.

Система питания таких светофоров состоит из двух дополняющих друг друга автономных источников электроэнергии — ветрогенератора и солнечной батареи. Такие светофоры полностью автоматизированы. Солнечная батарея генерирует электроэнергию и накапливает ее в аккумуляторе, затем ее запасы расходуются для работы в темное время суток. Аккумуляторы могут заряжаться не только летом, но и при пасмурной погоде зимой.

Использование светофоров, работающих на альтернативных источниках энергии, может стать альтернативой обычным светофорам при организации дорожного движения в новых, удаленных районах столицы, где сложно быстро подключать объекты к городской системе электроснабжения.