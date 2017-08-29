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Samsung и издательство «Просвещение» выпустят планшет для школьников

16:45 29.08.2017
Фото с сайта pexels.com
Фото с сайта pexels.com

Корпорация Samsung совместно с издательством «Просвещение» готовят к выпуску на рынок планшет для обучения школьников.

Как пишут «Ведомости», с этого планшета школьники будут получать доступ только к образовательным материалам: учебникам и аудиоурокам. С планшета можно будет выйти в интернет, но с функцией родительского контроля, что позволит родителям и учителям не беспокоится о том, что дети смогут получить доступ к незаконному контенту.

За основу взят планшет Samsung Tab S3, его стоимость составит 50 тыс. рублей. Также будут доступны бюджетные планшеты Samsung Galaxy Tab A за 22 тыс. рублей и Samsung Tab Active за 30 тыс. рублей с защитой от пыли, влаги и противоударностью.

В тестовом режиме будут доступны 10 учебников, которые будут бесплатно доступны в течение 3 месяцев. Остальные учебники родители должны будут покупать самостоятельно, стоимость одного учебника составит около 100 рублей, доступ к нему будет предоставлен на 1 год.

В библиотеку планшета также войдут учебники, которые прошли все экспертизы, но не попали в единый федеральный перечень. В перспективе библиотеку планшета планируется расширить учебниками издательств «Бином» и «Ассоциация XXI век».

Отмечается, что в случае необходимости планшет можно будет переключить в режим обычного планшета со стандартными функциями Android. Планируется, что до конца года будет продано около 10 тыс. учебных планшетов.

Темы: IT-технологии, Samsung, Информационные технологии (IT), Образование в России, Российские школьники, Школьное образование в России
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