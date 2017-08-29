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На «Армии-2017» представили ружье против беспилотников

08:37 29.08.2017
Фото: Концерн «Калашников»
Фото: Концерн «Калашников»
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Концерн «Калашников» на форуме «Армия-2017», который проходил в подмосковной Кубинке с 22 по 27 августа, представил электромагнитное ружье REX 1.

Оно предназначено для уничтожения любых беспилотных летательных аппаратов, в том числе мультикоптерного типа, применяемых на земной и водной поверхности, находящихся на расстоянии прямой видимости.

REX 1 – инновационная разработка концерна «Калашников». Его главная задача – не пустить беспилотник-нарушитель на охраняемый объект.

Оружие может использоваться и при саперных работах, для борьбы с самодельными взрывными устройствами, которые активируются с помощью сигнала мобильного телефона. Внешне устройство похоже на автомат, но стреляет оно не патронами.

В оружие встроен блок подавления, который заглушает в радиусе пяти километров сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo.

Также устройство способно на расстоянии километра блокировать сигналы GSM, 3G, LTE и ставить помехи на частотах 900 МГц, 2,4, 5,2–5,8 ГГц. Таким образом, REX 1 выводит дрон из строя, но не повреждает его физически – летательный аппарат теряет связь с пультом и плавно приземляется.

Чтобы привести устройство в боевую готовность, достаточно нажать одну кнопку. Оружие оснащено системой крепления, так что на него можно дополнительно установить прицелы, фонари, целеуказатели, а также устройства объективного контроля.

Вес REX 1 составляет 4,2 кг, при этом модель имеет встроенный элемент питания, обеспечивающий непрерывную работу устройства на протяжении 3 часов.

Темы: Военные технологии, Ростехнологии
Источник: «Ростех»
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Комментарии читателей
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29.08.2017, 12:06
железяка

И как они показали себя в Сирии?
29.08.2017, 11:27
Сергей_)К

Только если "2 шаги налево, 3 шаги нап'аво", ви над школой Соломона Шкля'а.
.
Если ветром не сдует.
29.08.2017, 10:26
МВА

по программе он(дрон) всё равно использует координаты- местоположение, вот в этот момент ружьецо и помешает ему определить своё местоположение и дрон поймает глюк.
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