Ученые поставили под сомнение гипотезу о полном обледенении Западной Сибири 30-12 тысяч лет назад

Группа исследователей из Израиля, Мексики и России во время экспедиции в ЯНАО изучала ископаемые почвы



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Специалисты получили интересные и неожиданные результаты, которые ставят под сомнение гипотезу о полном покровном обледенении территории Западной Сибири 30-12 тысяч лет назад. Доказательства этого были найдены на берегах рек Таз и Надым.

- Считается, что во время последнего ледникового максимума мощный ледяной панцирь накрывал всю северную часть Западной Сибири от побережья Карского моря до Ханты-Мансийска, – говорит заведующий кафедрой динамической геологии ТГУ Валерий Парначёв. – По мнению многих ученых, за последний миллион лет покровное оледенение четыре раза охватывало планету и отступало. Но теперь у нас появились основания предполагать, что 30-12 тысяч лет назад на территории Сибири были «оазисы», свободные ото льда.

Одним из доказательств этого являются ледяные клинья, или, как их еще называют, морозобойные трещины. Ученые обнаружили их в большом количестве в обрывах рек Таз и Надым. Такие разрывы почвы образуются в результате многократного замерзания и оттаивания воды. Ее наличие на данной территории свидетельствует о том, что во время последнего ледникового максимума почва в этом месте не была покрыта сверху ледником. Он, выполняя функцию утеплителя, защитил бы подземную воду от замерзания.

- В процессе расчистки ледяных клиньев производился отбор проб палеопочв для датирования, это поможет определить период, в который образовались морозобойные трещины, – рассказывает Валерий Парначёв. – Помимо этого проводился отбор проб на споро-пыльцевой анализ с целью выяснения, какая растительность раньше присутствовала в данной местности десятки тысяч лет назад.

По словам Валерия Парначёва, косвенные признаки того, что последнее покровное оледенение не коснулось некоторых участков Сибири, встречаются и в других местах. Так, например, в районе Усть-Ишима, посреди темнохвойной тайги, находятся реликтовые липовые леса. Липы преобладали здесь в доледниковый период, когда климат на территории современной Сибири теплым и влажным. Очевидно, что липняки сохранились на тех островках, которых последнее покровное оледенение обошло стороной.

Если предположение, выдвинутое учеными на основании данных полученных в ЯНАО, верно, то под сомнение попадает ряд других гипотез, касающихся миграции климатических зон, изменений растительного и животного мира. Вместе с тем исследователи отмечают, что на основании полученных результатов можно делать выводы о фундаментальных проблемах изменения окружающей среды, циклах потепления-похолодания и о том, что нас будет ожидать дальше.

Группа ученых, в которую входит Валерий Парначёв, намерена продолжить свои исследования в 2018 году. Геологи и почвоведы планируют исследовать еще более древние отложения и выяснить, было ли глобальным предпоследнее покровное оледенение на севере Западной Сибири около 100 тысяч лет тому назад.