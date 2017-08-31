В Музее наук в Лондоне появился памятник Юрию Гагарину

В лондонском Музее науки появился памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Торжественная церемония открытия скульптуры состоялась в минувшую среду, 30 августа, сообщает РИА Новости.

Идея установить бюст Гагарина в Музее принадлежала его директору Иану Блэтчфорду. По его словам, он стремится представить как можно более полную историю исследования космоса. «Мы хотим постоянно напоминать людям, что российские достижения, в особенности достижения 1950-1960-х годов легли в основу современных исследований космоса», - рассказал он.

Блэтчфорд отметил, что в плане истории полагаться на историческую память нельзя. Люди старшего поколения, разумеется, помнят Гагарина, но вот современному поколению необходимо напоминать вновь и вновь.

Лондонский Музей науки регулярно организует мероприятия, связанные с достижениями СССР и России в космической сфере. Так весной текущего года музей открыл выставку, посвященную Валентине Терешковой. По словам директора музея, в этом году было подписано соглашение с российским Государственным музеем истории космонавтики имени Циолковского о работе над совместными выставками, посвященными роли России в космической отрасли.

Бюст Гагарина в Музее науки стал вторым в Лондоне памятником первому космонавту. Первый памятник был открыт в 2011 году напротив здания Британского совета. Копия монумента, созданного скульптором Анатолием Новиковым в 1984 году стала подарком Великобритании от Роскосмоса.