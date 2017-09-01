На форуме «Армия-2017» представили самоприцеливающиеся боеприпасы

Новые кассетные боеприпасы не требуют вмешательства человека в режим прицеливания, они сами выбирают объект и идентифицируют его.



Фото Антон Тушин с сайта rostec.ru

Характеристики smart-боеприпасов, представленных концерном «Техмаш» в рамках форума «Армия-2017», получили высокую оценку специалистов. В частности, речь шла об унифицированной планирующей бомбовой кассете ПБК-500У СПБЭ-К.

«Новый кассетный боеприпас высокотехнологичен и содержит субэлементы, которые выполнены по принципу высокоточного оружия. Поражающие элементы запрограммированы на конкретные виды целей – бронетехнику, ракетные и артиллерийские установки – и полностью исключают наведение на гражданские объекты», – отметил первый заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Владимир Тихонов.

Владимир Тихонов уточнил, что одна кассета может остановить стреляющую батарею или танковую колонну противника. В то же время при ее сбросе летательному аппарату не нужно заходить в зону поражения средств ПВО противника, поскольку за счет аэродинамических характеристик боеприпас, в зависимости от высоты сброса, может планировать на десятки километров.

«Улучшенные характеристики точности достигнуты за счет уникального сочетания нового миллиметрового радиолокационного и инфракрасного диапазонов в системе поиска и идентификации цели», – сообщил Владимир Тихонов.

При этом достигнут практически 100-процентный класс надежности. Используется только отечественная электронная компонентная база. Также при разработке боеприпаса учтено требование неминирования местности.

«У нас все кассетные элементы запрограммированы на самоликвидацию через определенный промежуток времени, чтобы после окончания боевых действий мирное население не подрывалось на этих боеприпасах. Если поражающий элемент не сработал по заданной цели, он просто самоликвидируется и становится абсолютно безопасным», – пояснил Владимир Тихонов.