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Facebook потребовал забрать у российской компании домен facebook.ru

11:09 4.09.2017
Скриншот сайта facebook.com
Скриншот сайта facebook.com
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Корпорация Facebook предъявила претензию Центру финансовых технологий, который с 2005 года владеет доменом facebook.ru. Американцы требуют передать им до 30 сентября российский домен безвозмездно.

По информации «Коммерсант», представители Facebook отмечают, что Центр финансовых технологий использует зарегистрированный товарный знак корпорации, что для американской компании «совершенно неприемлемо».

Представители Facebook ссылаются на статью 1515 Гражданского кодекса России, в соответствии с которой за использование чужого товарного знака предусмотрена денежная компенсация в размере 5 миллионов рублей. Однако, можно приобрести лицензию на его использование.

В самом Центре финансовых технологий поясняют, что домен был приобретен в 2005 году, за три года до появления Facebook в России. И никаких претензий со стороны американской корпорации за последние 12 лет ни разу не поступало. Сейчас данный вопрос прорабатывается юристами.

Темы: Facebook, Интернет в России
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Комментарии читателей
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04.09.2017, 13:14
Гость: Юля с Бали

В этом Мире требовать имеем право только мы и пиндосы.Более - НИКТО.
04.09.2017, 12:04
Гость: АГД

очередное рейдерство амерских бандитов
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