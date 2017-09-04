Предложена новая теория черных дыр

Американские физики предложили новую теорию формирования первичных черных дыр.

Два исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters, сообщает Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (США).

Ученые предположили, что первичные черные дыры возникли спустя доли секунды после Большого взрыва, а их взаимодействие с нейтронными звездами приводит к синтезу тяжелых элементов, в частности, золота, серебра, платины и урана.

Поглощение черной дырой нейтронной звезды занимает около десяти тысяч лет. Данный процесс сопровождается уменьшением размеров и ростом частоты вращения светила, а также выбросами в окружающее пространство материи, из которой в дальнейшем формируются тяжелые элементы.

Первичные черные дыры, как полагают ученые, стали источниками для формирования сверхмассивных черных дыр в центрах крупных галактик. На справедливость теории авторов указывает отсутствие нейтронных звезд в центрах галактик.

Ученые планируют провести компьютерное моделирование, воспроизводящее синтез тяжелых элементов в результате взаимодействия первичной черной дыры и нейтронной звезды.

Сверхмассивная черная дыра минимум в сто тысяч раз тяжелее Солнца. Как правило, в большинстве активных центров крупных галактик расположены такие объекты. Они, по мнению ученых, оказывают определяющее влияние на эволюцию крупных звездных систем.