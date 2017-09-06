112 лет назад был заключен Портсмутский мир

5 сентября в американском городе Портсмуте был подписан мирный договор между Россией и Японией, поставивший точку в русско-японской войне



Российская делегация в Портсмуте. Сидят С. Ю. Витте и барон Р. Р. Розен. Фото с сайта wikimedia.org

Лишний раз пересказывать историю русско-японской войны не имеет смысла, отметим лишь, что она обернулась для России неслыханным позором, так как впервые за несколько веков страна потеряла часть территории и выплатила победителям контрибуцию.

Не случайно после его подписания петербургские острословы стали именовать подписавшего договор С. Витте «графом Полусахалинским». Хотя Витте как раз надо сказать спасибо за то, что ему удалось вернуть России хотя бы северную часть полностью оккупированного японцами Сахалина.

Твердая позиция Витте позволила России сохранить лицо и в вопросе выплаты контрибуции, которая формально выплачена не была, но была замаскирована в форме выплат за содержание японцами 70 000 русских пленных.

Оценивая подписанный в Портсмуте договор, можно сказать, что в целом, С. Витте и российский посол в США Р. Розен заключили для России очень выгодный мир, особенно с учетом тех реалий, что сложились к осени 1905 года. Ведь кроме южной части Сахалина японцы смогли лишь выторговать для себя право ловить рыбу в русских территориальных водах.

Из Манчжурии японская армия ушла, её протекторат над Кореей Россия, да и никто в мире, оспаривать не собирался, а потеря арендованного у Китая Порт-Артура и Дальнего в России особой потерей не считалась, так как по истечению срока аренды эти города все равно пришлось бы возвращать китайцам.

Уже после войны многие историки зачем-то много и без устали писали, что Япония была истощена войной, а японский император спал и видел, как бы поскорее заключить с Россией мир. Разумеется, война дело дорогостоящее, и японцам её продолжение было не выгодно экономически. Но мир Япония собиралась заключать не потому, что изнемогала под бременем военных расходов, а потому что продолжение войны попросту не имело для неё смысла.

Всех поставленных целей Япония достигла и даже перевыполнила первоначальный план, оккупировав Сахалин. Япония убрала русского конкурента и соперника в регионе, уничтожила русский флот, получила Порт-Артур и Дальний и, что самое удивительное, умудрилась нанести ряд поражений русской армии. На что японцы, да и все остальные, совершенно не рассчитывали.

И если победа японского флота над русским в целом допускалась, то на суше японцы рассчитывали на весьма скромные успехи. Но оказалось, что и японская армия могла действовать почти столь же эффективно, как и флот. Что стало для японцев приятной неожиданностью, а для русской армии – ледяным душем. Потому что поражений на суше, да ещё от японцев, не ожидал никто. Как сама Япония, так и её союзники, дававшие накануне войны весьма пессимистичные прогнозы.

Англичане, хорошо знакомые с русской армией по Восточной (Крымской) войне, в открытую говорили о том, что при столкновении с русской сухопутной армией японцы будут неминуемо разгромлены. В качестве аргументов англичане приводили следующие факты - русская армия не только численно превосходит японскую, но имеет неограниченные запасы оружия и боеприпасов и долгую военную историю. Ничего этого у японцев нет, и на суше их перспективы весьма печальны.

Но оказалось, что николаевские «полководцы» типа Куропаткина и Стесселя способны только отступать да проигрывать сражения, даже превосходя противника в численности. А про горе-адмиралов типа Рожественского и говорить нечего.

«Война обнаружила полную непригодность флота, его материальной части и личного состава, а в сухопутной армии целый ряд глубоких изъянов: отсутствие знаний, произвол и бюрократический формализм высших чинов, а вместе с тем подавленность рядового офицерства, лишённого подготовки, инициативы» (В. Ключевский). И добавить к этому нечего, все было действительно так, если не ещё хуже.

Но факт остается фактом – в конце лета 1905 года Японии банально было больше не за что воевать. Да и не с кем, учитывая разгром русского флота и пассивную русскую армию, отступающую все дальше и дальше вглубь Манчжурии. Так что продолжение войны утратило всякий смысл.

Все то же самое относилось и к России. Потеряв Порт-Артур и оставшись без флота, Россия могла бы завершить войну некоторыми успехами на суше. Но на это не было желания у высшего политического руководства, у воюющей армии, да и у всего остального населения страны, которое банально не понимало, за что умирают русские солдаты и моряки где-то на краю света.

К тому же не стоит забывать и о революционной ситуации. Так что когда Николай II узнал о переданных через американцев японских условиях заключения мира, он раздумывал недолго, и вскоре С. Витте отправился в Портсмут для подписания мирного договора.



Слева направо: с русской стороны (дальняя часть стола) - Г. А. Плансон, К. Д. Набоков, С. Ю. Витте, Р. Р. Розен, И. Я. Коростовец; с японской стороны (ближняя часть стола) -Адати (нем.), Отиай, Комура (англ.), Такахира (англ.), Сато (яп.). Розен. Фото с сайта wikimedia.org

Разумеется, всю вину за поражение в войне возложили на императора Николая II, и его после Портсмута не ругал последними словами только ленивый.

Тот же С. Витте в несколько завуалированной форме так охарактеризовал итоги войны: «Нравственно тяжело быть представителем нации, находящейся в несчастье, тяжело быть представителем великой военной державы России, так ужасно и так глупо разбитой! Не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки, или правильнее, наше мальчишеское управление 140 миллионным населением в последние годы».

Не надо уметь читать между строк, чтобы понять, на кого конкретно Витте возлагает вину за поражение, упомянув о мальчишеском управлении. Более точно выразился В.И. Ленин, охарактеризовав поражение как «полный военный крах самодержавия».

Очень интересно было бы узнать реакцию на подписание Портсмутского договора самого Николая II, но в его дневниках об этом нет ни слова.

5 сентября 1905 года он написал в дневнике следующее: «В первом загоне я убил тетерку, во втором Бирилев – лисицу и зайца… Солнце просто припекало. После захода солнца был небольшой фейерверк для детей. После обеда читал».

6 сентября: «Сегодня идеальный день… В 2 пошли на «Дозорном» в восточный конец бухты и последовательно взяли два острова облавою, но без результата, хотя было несколько тетеревей… Пили чай на последнем острове».

То же самое и в последующие дни.

О Портсмуте нет даже малейшего упоминания, хотя там официально, на бумаге и с подписями высокопоставленных чиновников, был увековечен позор России, которая впервые за несколько столетий потеряла часть своей территории и согласилась на замаскированную контрибуцию.

А известный своей набожностью император не только не находит себе места, переживая поражение в войне и не молится за всех погибших, а гоняет чаи да устраивает облавы на тетеревов в «идеальный день». Хотя день не идеальный, а черный.

Такое поведение «хозяина земли русской» объяснить весьма сложно даже с чисто человеческих позиций. Ведь какой же адекватный хозяин будет предаваться праздному времяпрепровождению и гонять чаи, когда у него оттяпали кусок земли? Да ещё почти 400 000 подданных либо совсем не вернулись с войны, либо вернулись с ранениями. Хотя если вспомнить про «мальчишеское управление» и про то, как цесаревич Ники кидался шишками в своего кузена в день смерти императора Александра III, то удивляться, в общем-то, нечему.

Русско-японская война может показаться кому-то незначительной и не оказавшей заметного влияния на ход мировой истории, но это не так. Если бы её исход оказался совсем другим, то наверняка и для того же Николая II все не закончилось бы подвалом ипатьевского дома. Наверняка Перл-Харбор и сейчас был бы сонным, тихими, курортным городком, а Хиросима и Нагасаки не пережили бы ужаса ядерных бомбардировок.

Вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов так и дожил бы свой век в Швейцарии или Франции и не толкал бы пламенных речей с броневика в 1917 году, а политкаторжанин Иосиф Джугашвили тихо умер бы в очередной ссылке и никогда не стал бы «отцом народов», великим Сталиным.

Возможно, выстрелы в Сараево летом 1914 года так и остались бы местечковым инцидентом, о котором все вскоре позабыли бы, а посмотрев на то, как Россия разгромила Японию в Манчжурии, будущий фюрер германского народа Адольф Шикльгрубер не стал бы утверждать, что Россия «колосс на глиняных ногах» и не было бы в нашей истории черного июньского дня 1941 года.

Но, увы, история не знает сослагательного наклонения…