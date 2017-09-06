В России разработана технология переработки арктической руды

Ученые СФТИ ТГУ создали первую в мире гидрометаллургическую технологию переработки ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд.



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Используя простые, экологически безопасные реагенты, исследователи синтезируют сложные системы, которые позволяют селективно выделять из минерального сырья железо, титан и ванадий. Это делает возможным освоение крупных месторождений титаномагнетитов, расположенных на Кольском полуострове, в Забайкалье и других регионах страны.

- Эти месторождения были разведаны в середине ХХ века, запасы сырья там оцениваются в десятки миллиардов тонн, но активная добыча до сих пор не ведется, - говорит руководитель Инновационно-технологического центра СФТИ ТГУ Виктор Сачков. - Причина - отсутствие эффективных технологий переработки титаномагнетитовой руды. Чугунно-литейные заводы могут использовать железный концентрат с содержанием титана не более четырех процентов, но имеющиеся методы переработки не позволяли приблизиться к этому показателю.

Решить проблему химики ИТЦ смогли за счет нового концептуального подхода к обогащению комплексных руд. Ученые разработали технологию селективного выделения титана, ванадия и железа при помощи сложных выщелачивающих систем, синтезированных из простых и безвредных реагентов. Новый способ позволяет извлекать нужные элементы не только с поверхности, но даже из кристаллической решетки минерала, что в разы снижает себестоимость переработки.

В настоящее время исследователи готовятся к апробации нового способа. В соответствии с соглашением, подписанным между ИТЦ СФТИ ТГУ и заказчиком технологии ОАО «Забайкалстальинвест», ученые разрабатывают регламент испытаний, которые пройдут в два этапа.

Первый - лабораторный - включает серию экспериментов на базе лаборатории ИТЦ. Небольшую партию руды весом 150 кг переработают на специальной установке, имитирующей процесс кучного выщелачивания. Второй этап, в ходе которого будут переработаны 100-150 тонн титаномагнетитового сырья, пройдет на производственной площадке промышленного партнера. Химики СФТИ будут осуществлять научное сопровождение испытаний.

Активная добыча титаномагнетитовой руды могла бы решить проблему сырья для металлургической промышленности на многие годы вперед. В перспективе универсальная научно-технологическая концепция может быть применена для добычи ценных металлов из природного и техногенного сырья - золота, меди, серебра.